Krystian Lupa w centrum wielkiego skandalu. Asystentka o szokujących kulisach współpracy z reżyserem

To ty masz czytać mu w myślach i przez wiele godzin nie wychodzić do toalety, a jak poprosisz o 5 min. przerwy, to są krzyki i obelgi, ty masz oddychać jego oddechem, śnić jego sny, stawiać mu jego ulubioną wodę na stoliku zanim on zdąży o tym pomyśleć - pisze Szczypek na stories, dodając, że Lupa żądał od niej, aby wykonywała zadania, które nie należą do jej obowiązków. Miała też pracować w niebezpiecznych warunkach, sprawdzając m.in. lokacje za granicą, które im bardziej niebezpieczne i strome, tym lepiej dla Lupy.