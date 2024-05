Gwiazda „Krzyku” postawiła na swoim. Musieli ją odzyskać, więc zapłacą znacznie więcej - i bardzo dobrze

Seria „Krzyk” znalazła się w dość dziwnym miejscu. Powrót do cyklu w postaci dwóch ostatnich odsłon - już po śmierci mistrza Wesa Cravena - okazał się dużym zaskoczeniem: to naprawdę udane filmy, które odniosły też komercyjny sukces. Nic dziwnego, że studio Spyglass postanowiło zrealizować również „Krzyk 7”.



Rzecz w tym, że podczas przygotowań nad filmem zawisły czarne chmury. Najpierw okazało się, że dwie główne gwiazdy wznowionego cyklu - Jenna Ortega i Melissa Barrera - podpisały umowy tylko na dwa obrazy. Barrera podpisała kolejny kontrakt, ale ten szybko został zerwany - gdy artystka wypowiedziała się krytycznie na temat ataków Izraela na Palestyńczyków, studio stwierdziło, że wygłasza ona poglądy antysemickie. W efekcie szybko ją zwolniono. Z kolei Ortega oczekiwała wyższej wypłaty, w związku z czym wytwórnia zrezygnowała z przedłużenia tej współpracy. Wtedy projekt opuścił również reżyser Christopher Landon.



W szóstej odsłonie po raz pierwszy nie pojawiła się pierwszoplanowa bohaterka części 1-4, która w „piątce” zeszła na dalszy plan, by ustąpić miejsca młodszemu pokoleniu. Portretująca Sidney Prescott Neve Campbell odpuściła - również ze względu na niekorzystne warunki finansowe. W końcu udało jej się jednak wynegocjować wyższą stawkę - przypuszczało się, że studio zdecydowało się zapłacić więcej, bo straciło inne gwiazdy.



