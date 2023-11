Jenna Ortega odeszła z „Krzyku 7” - seria straciła główne bohaterki. Zwolniona aktorka przerywa milczenie

Stanowisko Spyglass jest w tej sprawie jasne - nasza polityka to zero tolerancji dla antysemityzmu oraz dla podżegania do nienawiści w jakiejkolwiek formie. Dotyczy to także fałszywych odniesień do ludobójstwa, czystek etnicznych, wypaczania Holokaustu, a także wszelkich innych stwierdzeń, które w rażący sposób przekraczają mowę nienawiści.