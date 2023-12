Widzieliście rapującego Krzysztofa Ibisza? Jego zgłoszenie do SBM Starter jest fenomenalne

Po 14 godzinach od opublikowania filmiku, Ibisz ma już niemal 100 tys. polubień i ponad tysiąc komentarzy. W dyskusji internauci wspominają, że "Krzysztof zjadł polską rap scenę", chwaląc wybitne wykonanie kawałka. Nie brakuje także żartobliwych odniesień do wieku celebryty: "Małolat zamiata", "Young Krzysiek" czy "Młody, masz talent. Rób, co robisz, całe życie przed tobą". Termin na nadsyłanie swojej twórczości do mediów społecznościowych w ramach akcji SBM Starter upływa 3 dni przed planowanym terminem zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu, a ogłoszenie laureatów nastąpi najpóźniej 31 grudnia.