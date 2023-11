Snoop Dogg nie zamierza rzucać palenia. To był tylko żart i okazja do zarobienia kasy

Jedną z bardziej pamiętnych współprac Snoop Dogga, który z paleniem marihuany kojarzony jest niemal od zawsze, była reklama dla firmy BIC, producenta długopisów, piór i innych artykułów piśmienniczych oraz zapalniczek. Właśnie ten ostatni produkt był przedmiotem reklamy rapera, której slogan brzmi: "Idealna do świec i nie tylko", co w oczywisty sposób sugerowało, do czego Snoop Dogg używa wyjątkowej zapalniczki. Tym razem w mediach społecznościowych wylądowała kolejna reklama z udziałem rapera, która okazała się być gigantycznym prankiem na ludziach.