Choć Krzysztof Ziemiec był jedną z najbardziej znanych twarzy w programie informacyjnym "Teleexpress", to dziennikarz pojawił się także w innych formatach - był prowadzącym "Studia Zachód", "Dziś wieczorem" i "Między słowami" w TVP Info, a także "Celownika", "Kwadransu politycznego" i "Balansu bieli" w TVP 1. Można go było zobaczyć także w "Wiadomościach", jednak ostatecznie przeszedł do redakcji "Telexpressu", gdzie został aż do połowy grudnia 2023 r. Łącznie w TVP z krótkimi przerwami pracował od 2004 r.