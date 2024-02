Kabarety wrócą do TVP. Stacja obiecuje, że nie będzie cenzury

Tomasz Sygut zapowiada zmiany w TVP związane ze sferą rozrywkową. Dyrektor generalny TVP chce, by do stacji powróciły najlepsze kabarety. Warto dodać, że jeszcze do niedawna kabarety miały swoje miejsce w Polsacie, lecz po wyborach zdecydowanie się to zmieniło.