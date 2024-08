"Ładnie to wygląda ogólnie" - stwierdził po przekrojeniu kulki. "Bardzo fajne mięsko, nie żadna mielonka, no super to wygląda" - dodał, po czym zabrał się za test kulek zakupionych przez Mualanowskiego. Okazało się, że obie pozycje smakują tak samo dobrze. "Robimy ten test po to, żeby zweryfikować, czy tu ta naklejka nadal powinna wisieć za te dania, które jedliśmy, no ale przede wszystkim też dlatego, że komentarz, który wam przeczytałem na początku, ma tam ponad 4 tys. polubień, więc myślałem, że coś za tym jakby idzie. Myślałem, że tu będziemy węszyć jakąś aferę, (...) ale jak na razie - jest to samo".