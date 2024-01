Książulo spróbował najlepszych zapiekanek w Polsce. Kolejka przed lokalem to nie do końca jego zasługa

Książulo ma obecnie taką siłę przebicia, że jest w stanie albo wypromować lokal, albo go pogrążyć. I ma to rzeczywiście sens, jeśli chodzi o mniej znane restauracje, knajpy czy budki ze street foodem, bo wtedy najwyraźniej widać wzrost między tym, co było zanim youtuber wyraził swoją opinię, a tym, co następuje później. Było tak choćby z jedną z warszawskich cukierni specjalizującej się w produkcji rurek z kremem - kiedy Książulo wypromował ją w swoim filmie, przed lokalem zaczęła ustawiać się kolejka. Podobna sytuacja miała miejsce w Skawinie, gdzie youtuber przyjechał po to, by przetestować słynne zapiekanki.