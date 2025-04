Braci się nie traci, braci się świetnie ogląda. Księgowy 2 - recenzja filmu

Oryginalny "Księgowy" to po prostu porządny film. Celowo to akcentuję, bo nie przesuwa wajchy w żadną ze stron - choć zaniedbuje niektóre wątki, a inne niepotrzebnie tłumaczy, to równocześnie ma bardzo fajne tempo, ogląda się go z zainteresowaniem, a Ben Affleck notuje tutaj jedną z lepszych ról w swoim aktorskim emploi. Podobnie z Jonem Bernthalem, którego jest w filmie z 2016 dość mało, ale wystarczająco, by zapisał się w pamięci widza.



Tym razem twórcy oddają obu bohaterom więcej pola. Christiana Wolffa (Ben Affleck) zastajemy, gdy w przerwie od realizacji zleceń próbuje poprawić swoje społeczne skille na "festiwalu romantyczności". Ciężko nazwać jednak ten ruch sukcesem, zwłaszcza, że matematyczny umysł protagonisty dodatkowo zauważa błąd algorytmu. Wkrótce jednak co innego go zajmie - gdy ginie Ray King (J.K. Simmons), drogi Wolffa wreszcie skrzyżują się z agentką Mediną (Cynthia Addai-Robinson). Duet będzie próbował rozwiązać sprawę, nad którą stary wygra pracował, jednak do tego tanga będzie potrzebne więcej niż dwoje. W tym przypadku mowa o (znów) dawno niewidzianym bracie Braxtonie (Jon Bernthal).