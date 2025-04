Jason Statham spuszcza łomot zbirom, a Fachowiec robi to samo logice

Nawet na to byłbym w stanie przymknąć oko, gdyby nie fakt, że oprócz wspomnianych kwestii, "Fachowiec" zupełnie nie radzi sobie z prowadzeniem historii. Rzeczywiście zarysowuje pokrótce kto, kogo i po co porywa, ale gdzieś w środku fabuły, na przynajmniej pół godziny, zdaje się kompletnie zapominać, że film kręci się wokół porwania Jenny. Wygląda to tak, jakby Ayer na niedługo przed końcem przypomnieli sobie, że jej wątek istnieje i trzeba jakoś go zakończyć. Nieśmiertelność głównego bohatera to temat na osobny akapit, choć na pewno łatwiej mi uwierzyć w to, że postać Stathama potrafi w mgnieniu oka spacyfikować sześciu chłopa, niż uciekać na motorze prostą drogą, bez żadnej osłony ani uników, zostać solidnie ostrzelanym i nie dostać ani razu.