OSTR nie przyjdzie do programu Wojewódzkiego. Ma konkretne powody i nie chodzi tylko o rozbuchane ego Kuby

Gdy mówi się w kontekście programu Kuby, goście wskazują głównie na krzykliwe zachowanie Wojewódzkiego. Fakt, bywa ono irytujące. Z kolei gdy Wojewódzki prowadzi podcast w Onecie, jest spokojny, stonowany, słucha gości i im nie przerywa. Jednak w świetle kamer lubi, gdy to on jest gwiazdą, a nie zaproszony gość. Oczywiście na te aspekty OSTR zwrócił uwagę w rozmowie z Żurnalistą. Raper mówiąc, dlaczego nie pojawi się w programie, podkreśli: To jest konwencja programu, gdzie przychodzisz pompować ego prowadzącego i wynosić go jako główną gwiazdę. Taka jest konwencja tego programu, zawsze taka była - wskazał w rozmowie z Żurnalistą. Raper dodał też, że nie chce być częścią programu, gdzie gość nie ma żadnego wpływu na to, jak ostatecznie zaprezentowana zostanie rozmowa. Zrobi to za niego montaż.