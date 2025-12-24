Gdzie obejrzeć kultowe filmy świąteczne? To pozycje obowiązkowe

Ładowanie...

Nowości nowościami, ale wielu widzów nie może uznać świąt za należycie spędzone bez obejrzenia takich filmów jak "Kevin sam w domu", "Holiday" czy "To właśnie miłość". To kultowe produkcje, które umilają grudzień, pozwalając miłośnikom świąt jeszcze bardziej poczuć ten magiczny klimat. Jakie to tytuły? Wybieramy 10 najpopularniejszych i sprawdzamy, gdzie je obejrzeć.

REKLAMA

Gdzie obejrzeć kultowe świąteczne filmy online? Oto klasyki na święta

REKLAMA

Kevin sam w domu

Tytuł filmu: Kevin sam w domu (Home Alone)

Kevin sam w domu (Home Alone) Rok produkcji: 1990

1990 Czas trwania: 1h 43m

1h 43m Reżyseria: Chris Columbus

Chris Columbus Obsada: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O'Hara, Daniel Stern

Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O'Hara, Daniel Stern Ocena IMDb: 7.7/10

Głównym bohaterem filmu "Kevin sam w domu" jest 8-letni Kevin McCallister, który wraz z rodziną zamierza spędzić Boże Narodzenie we Francji. Kiedy w dniu wyjazdu w wyniku awarii elektrycznej omal nie spóźniają się na samolot, w pośpiechu opuszczają dom, zapominając zabrać ze sobą Kevina. W oczekiwaniu na przyjazd najbliższych, którzy skutecznie zostają zatrzymani w Europie w związku ze świątecznym zamieszaniem, chłopiec musi radzić sobie sam. Jednak do codziennych czynności, takich jak zakupy, ugotowanie obiadu czy zrobienie prania dochodzi także obrona domu przed złodziejaszkami, którzy tylko czyhają, by okraść dom McCallisterów.

Kevin sam w domu - gdzie obejrzeć? Kevin sam w domu Disney+

Holiday

Tytuł filmu: Holiday (The Holiday)

Holiday (The Holiday) Rok produkcji: 2006

2006 Czas trwania: 2h 18m

2h 18m Reżyseria: Nancy Meyers

Nancy Meyers Obsada: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black

Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black Ocena IMDb: 7/10

Oglądając film "Holiday", jedną nogą można już wkroczyć w świąteczny klimat zaśnieżonej angielskiej prowincji, podczas gdy druga pozostaje na słonecznym zachodnim wybrzeżu USA. W tych właśnie miejscach rozgrywają się równolegle dwie historie: dziennikarki Iris oraz właścicielki agencji reklamowej, Amandy. Kobiety przeżywające miłosne rozterki poznają się na stronie internetowej i postanawiają zamienić się domami. Nieoczekiwanie w nowych miejscach obie zawierają ciekawe znajomości i sprawy przybierają niespodziewany obrót.

To właśnie miłość

Tytuł filmu: To właśnie miłość (Love Actually)

To właśnie miłość (Love Actually) Rok produkcji: 2003

2003 Czas trwania: 2h 15m

2h 15m Reżyseria: Richard Curtis

Richard Curtis Obsada: Alan Rickman, Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth

Alan Rickman, Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth Ocena IMDb: 7.6/10

Fani komedii romantycznych nie z pewnością nie wyobrażają sobie świątecznej atmosfery bez filmu "To właśnie miłość". Akcja produkcji w reżyserii Richarda Curtisa rozgrywa się w Londynie, a jej fabuła koncentruje się na różnych wątkach miłosnych, które się ze sobą splatają. Bohaterowie zmagają się różnymi aspektami miłości, począwszy od pierwszego zauroczenia, aż po trudności w małżeństwie. To ciepły i wzruszający obraz miłości w różnych odsłonach.

Listy do M.

Tytuł filmu: Listy do M.

Listy do M. Rok produkcji: 2011

2011 Czas trwania: 1h 56m

1h 56m Reżyseria: Mitja Okorn

Mitja Okorn Obsada: Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska, Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant

Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska, Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant Ocena IMDb: 7.2/10

Akcja filmu "Listy do M." rozgrywa się w Warszawie w okresie świątecznym i przedstawia historie kilku bohaterów, którzy w różny sposób doświadczają miłości, przyjaźni i rodzinnych relacji. Radiowy prezenter Mikołaj (Maciej Stuhr) poznaje uroczą Doris (Roma Gąsiorowska) w niezwykłych okolicznościach, małżeństwo Szczepana (Piotr Adamczyk) i Kariny (Agnieszka Dygant) zmaga się z kryzysem, a mały chłopiec poszukujący matki trafia na życzliwych ludzi, którzy pomagają mu uwierzyć w magię świąt.

Listy do M. - gdzie obejrzeć? Listy do M. HBO Max

Śnięty Mikołaj

Tytuł filmu: Śnięty Mikołaj (The Santa Clause)

Śnięty Mikołaj (The Santa Clause) Rok produkcji: 1994

1994 Czas trwania: 1h 37m

1h 37m Reżyseria: John Pasquin

John Pasquin Obsada: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson, Eric Lloyd

Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson, Eric Lloyd Ocena IMDb: 6.6/10

Wśród świątecznych klasyków w VOD można znaleźć także produkcję "Śnięty Mikołaj". Jej bohaterem jest rozwiedziony biznesmen Scott Calvin, który w tym roku spędza Wigilię wraz z synem Charliem. Kiedy w środku nocy rozlega się głośny łoskot, Calvin wybiega przed dom, a przerażony krzykiem Scotta mężczyzna w czerwonym kostiumie spada z dachu. Okazuje się, że na ziemi leży poturbowany Święty Mikołaj. Scott, który przyczynił się do jego wypadku, jest zmuszony go zastąpić, by nie zawieść dzieci na całym świecie.

Śnięty Mikołaj - gdzie obejrzeć? Śnięty Mikołaj Disney+

Grinch: Świąt nie będzie

Tytuł filmu: Grinch: Świąt nie będzie (How the Grinch Stole Christmas)

Grinch: Świąt nie będzie (How the Grinch Stole Christmas) Rok produkcji: 2000

2000 Czas trwania: 1h 44m

1h 44m Reżyseria: Ron Howard

Ron Howard Obsada: Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Christine Baranski

Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Christine Baranski Ocena IMDb: 6.4/10

Oscarowy film z Jimmem Carreyem w roli Grincha to wśród świątecznych klasyków pozycja obowiązkowa. Złośliwy Grinch to samotny stwór, który pewnego dnia opuszcza swoją jaskinię i wyrusza do pobliskiego Ktosiowa w poszukiwaniu pożywienia. Kiedy okazuje się, że miasteczko ogarnął świąteczny klimat, a jego mieszkańcy stwierdzili, że w tym roku Boże Narodzenie będzie jeszcze huczniej obchodzone, Grinch postanawia ukraść święta. Tymczasem mała Cindy Lou, szukając Świętego Mikołaja, postanawia na własną rękę rozprawić się z Grinchem i zrobić wszystko by zielony stwór pokochał bożonarodzeniową atmosferę.

Od 18 grudnia film będzie również dostępny w ofercie serwisu Netflix.

Jack Frost

Tytuł filmu: Jack Frost

Jack Frost Rok produkcji: 1998

1998 Czas trwania: 1h 41m

1h 41m Reżyseria: Troy Miller

Troy Miller Obsada: Michael Keaton, Kelly Preston, Joseph Cross, Mark Addy

Michael Keaton, Kelly Preston, Joseph Cross, Mark Addy Ocena IMDb: 5.5/10

Bohaterem filmu jest tytułowy Jack Frost, lider zespołu rockowego Jack Frost Band. Grupa nie odniosła jeszcze swojego największego sukcesu, na który wciąż musi ciężko pracować częstymi koncertami. W związku z tym Jack rzadko bywa w domu, zaniedbując swoją żonę Gabby i 11-letniego syna Charlie'ego. Pewnego dnia, kiedy muzyk spieszy się na wigilijną kolację, ginie w wypadku samochodowym. Charlie i jego matka nie potrafią sobie poradzić z tą stratą. Ale, dokładnie rok później, Jack wraca do swojej rodziny pod postacią bałwana.

Święta Last Minute

Tytuł filmu: Święta Last Minute (Christmas with the Kranks)

Święta Last Minute (Christmas with the Kranks) Rok produkcji: 2004

2004 Czas trwania: 1h 38m

1h 38m Reżyseria: Joe Roth

Joe Roth Obsada: Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, M. Emmet Walsh

Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, M. Emmet Walsh Ocena IMDb: 5.5/10

Kolejna świąteczna produkcja z Timem Allenem i Jamie Lee Curtis w rolach głównych skupia się na rodzinie Kranków. Kiedy Blair, córka Luthera i Nory, opuszcza rodzinne gniazdo, małżeństwo postanawia spędzić święta na Karaibach. Gdy Blair niespodziewanie oznajmia, że wraz z narzeczonym przyjedzie do domu na Boże Narodzenie, Krankowie mają 12 godzin, aby dokonać świątecznego cudu, czyli pogodzić się z sąsiadami i zorganizować najwspanialsze i niezapomniane święta.

Elf

Tytuł filmu: Elf

Elf Rok produkcji: 2003

2003 Czas trwania: 1h 37m

1h 37m Reżyseria: Jon Favreau

Jon Favreau Obsada: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, Edward Asner

Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, Edward Asner Ocena IMDb: 7.1/10

Kultowy film "Elf" skupia się na Buddym, który jako niemowlę został przygarnięty przez elfy Świętego Mikołaja. Kiedy zaczyna dorastać, w związku ze swoim wzrostem musi przenieść się do świata ludzi - trafia do Nowego Jorku, gdzie postanawia odnaleźć swoją rodzinę i miejsce na ziemi. Okazuje się jednak, że jego ojciec jest sknerą, a młodszy brat nie wierzy w Świętego Mikołaja. Buddy postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, aby odzyskać rodzinę i przypomnieć wszystkim, jakie jest prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia.

Elf - gdzie obejrzeć? Elf Prime Video

Cud na 34. ulicy

Tytuł filmu: Cud na 34. ulicy (Miracle on 34th Street)

Cud na 34. ulicy (Miracle on 34th Street) Rok produkcji: 1994

1994 Czas trwania: 1h 54m

1h 54m Reżyseria: Les Mayfield

Les Mayfield Obsada: Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, Mara Wilson, Robert Prosky

Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, Mara Wilson, Robert Prosky Ocena IMDb: 6.6/10

Akcja filmu "Cud na 34. ulicy" rozgrywa się w Nowym Jorku podczas świąt Bożego Narodzenia. Jego fabuła skupia się na Dorey Walker, kierowniczce luksusowego sklepu, któremu zagraża przejęcie przez inną sieć. Kris Kringe, pracownik sklepu w przebraniu Świętego Mikołaja, ma sporo niekonwencjonalnych pomysłów, które przyczyniają się do podwojenia obrotów. Utrzymuje przy tym, że naprawdę jest Świętym Mikołajem. Próby kompromitacji Krisa doprowadzają do tego, że mężczyzna staje przed sądem, aby udowodnić swoją prawdziwą tożsamość.

Cud na 34. ulicy - gdzie obejrzeć? Cud na 34. ulicy Disney+

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 24.12.2025 14:31

Ładowanie...