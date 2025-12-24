Logo
Gdzie obejrzeć kultowe filmy świąteczne? To pozycje obowiązkowe

W grudniu biblioteki serwisów streamingowych zaczynają wzbogacać się o nowe świąteczne filmy i seriale. Mimo to na ekranach nie może zabraknąć również kultowych produkcji, które już od lat towarzyszą widzom w tym magicznym czasie. Gdzie obejrzeć świąteczne klasyki? Sprawdzamy.

Anna Bortniak
Nowości nowościami, ale wielu widzów nie może uznać świąt za należycie spędzone bez obejrzenia takich filmów jak "Kevin sam w domu", "Holiday" czy "To właśnie miłość". To kultowe produkcje, które umilają grudzień, pozwalając miłośnikom świąt jeszcze bardziej poczuć ten magiczny klimat. Jakie to tytuły? Wybieramy 10 najpopularniejszych i sprawdzamy, gdzie je obejrzeć.

Gdzie obejrzeć kultowe świąteczne filmy online? Oto klasyki na święta

Kevin sam w domu

  • Tytuł filmu: Kevin sam w domu (Home Alone)
  • Rok produkcji: 1990
  • Czas trwania: 1h 43m
  • Reżyseria: Chris Columbus
  • Obsada: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O'Hara, Daniel Stern
  • Ocena IMDb: 7.7/10

Głównym bohaterem filmu "Kevin sam w domu" jest 8-letni Kevin McCallister, który wraz z rodziną zamierza spędzić Boże Narodzenie we Francji. Kiedy w dniu wyjazdu w wyniku awarii elektrycznej omal nie spóźniają się na samolot, w pośpiechu opuszczają dom, zapominając zabrać ze sobą Kevina. W oczekiwaniu na przyjazd najbliższych, którzy skutecznie zostają zatrzymani w Europie w związku ze świątecznym zamieszaniem, chłopiec musi radzić sobie sam. Jednak do codziennych czynności, takich jak zakupy, ugotowanie obiadu czy zrobienie prania dochodzi także obrona domu przed złodziejaszkami, którzy tylko czyhają, by okraść dom McCallisterów.

Kevin sam w domu - gdzie obejrzeć?
Disney+
Kevin sam w domu
Disney+

Holiday

  • Tytuł filmu: Holiday (The Holiday)
  • Rok produkcji: 2006
  • Czas trwania: 2h 18m
  • Reżyseria: Nancy Meyers
  • Obsada: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black
  • Ocena IMDb: 7/10

Oglądając film "Holiday", jedną nogą można już wkroczyć w świąteczny klimat zaśnieżonej angielskiej prowincji, podczas gdy druga pozostaje na słonecznym zachodnim wybrzeżu USA. W tych właśnie miejscach rozgrywają się równolegle dwie historie: dziennikarki Iris oraz właścicielki agencji reklamowej, Amandy. Kobiety przeżywające miłosne rozterki poznają się na stronie internetowej i postanawiają zamienić się domami. Nieoczekiwanie w nowych miejscach obie zawierają ciekawe znajomości i sprawy przybierają niespodziewany obrót.

Holiday - gdzie obejrzeć?
SkyShowtime
Holiday
SkyShowtime
Disney+
Holiday
Disney+
Prime Video
Holiday
Prime Video
Netflix
Holiday
Netflix

To właśnie miłość

  • Tytuł filmu: To właśnie miłość (Love Actually)
  • Rok produkcji: 2003
  • Czas trwania: 2h 15m
  • Reżyseria: Richard Curtis
  • Obsada: Alan Rickman, Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth
  • Ocena IMDb: 7.6/10

Fani komedii romantycznych nie z pewnością nie wyobrażają sobie świątecznej atmosfery bez filmu "To właśnie miłość". Akcja produkcji w reżyserii Richarda Curtisa rozgrywa się w Londynie, a jej fabuła koncentruje się na różnych wątkach miłosnych, które się ze sobą splatają. Bohaterowie zmagają się różnymi aspektami miłości, począwszy od pierwszego zauroczenia, aż po trudności w małżeństwie. To ciepły i wzruszający obraz miłości w różnych odsłonach.

To właśnie miłość - gdzie obejrzeć?
Prime Video
To właśnie miłość
Prime Video
Apple TV+
To właśnie miłość
Apple TV+

Listy do M.

  • Tytuł filmu: Listy do M.
  • Rok produkcji: 2011
  • Czas trwania: 1h 56m
  • Reżyseria: Mitja Okorn
  • Obsada: Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska, Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant
  • Ocena IMDb: 7.2/10

Akcja filmu "Listy do M." rozgrywa się w Warszawie w okresie świątecznym i przedstawia historie kilku bohaterów, którzy w różny sposób doświadczają miłości, przyjaźni i rodzinnych relacji. Radiowy prezenter Mikołaj (Maciej Stuhr) poznaje uroczą Doris (Roma Gąsiorowska) w niezwykłych okolicznościach, małżeństwo Szczepana (Piotr Adamczyk) i Kariny (Agnieszka Dygant) zmaga się z kryzysem, a mały chłopiec poszukujący matki trafia na życzliwych ludzi, którzy pomagają mu uwierzyć w magię świąt.

Listy do M. - gdzie obejrzeć?
HBO Max
Listy do M.
HBO Max

Śnięty Mikołaj

  • Tytuł filmu: Śnięty Mikołaj (The Santa Clause)
  • Rok produkcji: 1994
  • Czas trwania: 1h 37m
  • Reżyseria: John Pasquin
  • Obsada: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson, Eric Lloyd
  • Ocena IMDb: 6.6/10

Wśród świątecznych klasyków w VOD można znaleźć także produkcję "Śnięty Mikołaj". Jej bohaterem jest rozwiedziony biznesmen Scott Calvin, który w tym roku spędza Wigilię wraz z synem Charliem. Kiedy w środku nocy rozlega się głośny łoskot, Calvin wybiega przed dom, a przerażony krzykiem Scotta mężczyzna w czerwonym kostiumie spada z dachu. Okazuje się, że na ziemi leży poturbowany Święty Mikołaj. Scott, który przyczynił się do jego wypadku, jest zmuszony go zastąpić, by nie zawieść dzieci na całym świecie.

Śnięty Mikołaj - gdzie obejrzeć?
Disney+
Śnięty Mikołaj
Disney+

Grinch: Świąt nie będzie

  • Tytuł filmu: Grinch: Świąt nie będzie (How the Grinch Stole Christmas)
  • Rok produkcji: 2000
  • Czas trwania: 1h 44m
  • Reżyseria: Ron Howard
  • Obsada: Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Christine Baranski
  • Ocena IMDb: 6.4/10

Oscarowy film z Jimmem Carreyem w roli Grincha to wśród świątecznych klasyków pozycja obowiązkowa. Złośliwy Grinch to samotny stwór, który pewnego dnia opuszcza swoją jaskinię i wyrusza do pobliskiego Ktosiowa w poszukiwaniu pożywienia. Kiedy okazuje się, że miasteczko ogarnął świąteczny klimat, a jego mieszkańcy stwierdzili, że w tym roku Boże Narodzenie będzie jeszcze huczniej obchodzone, Grinch postanawia ukraść święta. Tymczasem mała Cindy Lou, szukając Świętego Mikołaja, postanawia na własną rękę rozprawić się z Grinchem i zrobić wszystko by zielony stwór pokochał bożonarodzeniową atmosferę.

Grinch: Świąt nie będzie - gdzie obejrzeć?
SkyShowtime
Grinch: Świąt nie będzie
SkyShowtime
Disney+
Grinch: Świąt nie będzie
Disney+
Prime Video
Grinch: Świąt nie będzie
Prime Video

Od 18 grudnia film będzie również dostępny w ofercie serwisu Netflix.

Jack Frost

  • Tytuł filmu: Jack Frost
  • Rok produkcji: 1998
  • Czas trwania: 1h 41m
  • Reżyseria: Troy Miller
  • Obsada: Michael Keaton, Kelly Preston, Joseph Cross, Mark Addy
  • Ocena IMDb: 5.5/10

Bohaterem filmu jest tytułowy Jack Frost, lider zespołu rockowego Jack Frost Band. Grupa nie odniosła jeszcze swojego największego sukcesu, na który wciąż musi ciężko pracować częstymi koncertami. W związku z tym Jack rzadko bywa w domu, zaniedbując swoją żonę Gabby i 11-letniego syna Charlie'ego. Pewnego dnia, kiedy muzyk spieszy się na wigilijną kolację, ginie w wypadku samochodowym. Charlie i jego matka nie potrafią sobie poradzić z tą stratą. Ale, dokładnie rok później, Jack wraca do swojej rodziny pod postacią bałwana.

Jack Frost - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Jack Frost
Prime Video
Apple TV+
Jack Frost
Apple TV+

Święta Last Minute

  • Tytuł filmu: Święta Last Minute (Christmas with the Kranks)
  • Rok produkcji: 2004
  • Czas trwania: 1h 38m
  • Reżyseria: Joe Roth
  • Obsada: Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, M. Emmet Walsh
  • Ocena IMDb: 5.5/10

Kolejna świąteczna produkcja z Timem Allenem i Jamie Lee Curtis w rolach głównych skupia się na rodzinie Kranków. Kiedy Blair, córka Luthera i Nory, opuszcza rodzinne gniazdo, małżeństwo postanawia spędzić święta na Karaibach. Gdy Blair niespodziewanie oznajmia, że wraz z narzeczonym przyjedzie do domu na Boże Narodzenie, Krankowie mają 12 godzin, aby dokonać świątecznego cudu, czyli pogodzić się z sąsiadami i zorganizować najwspanialsze i niezapomniane święta.

Święta Last Minute - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Święta Last Minute
Prime Video
Apple TV+
Święta Last Minute
Apple TV+
Polsat Box Go
Święta Last Minute
Polsat Box Go

Elf

  • Tytuł filmu: Elf
  • Rok produkcji: 2003
  • Czas trwania: 1h 37m
  • Reżyseria: Jon Favreau
  • Obsada: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, Edward Asner
  • Ocena IMDb: 7.1/10

Kultowy film "Elf" skupia się na Buddym, który jako niemowlę został przygarnięty przez elfy Świętego Mikołaja. Kiedy zaczyna dorastać, w związku ze swoim wzrostem musi przenieść się do świata ludzi - trafia do Nowego Jorku, gdzie postanawia odnaleźć swoją rodzinę i miejsce na ziemi. Okazuje się jednak, że jego ojciec jest sknerą, a młodszy brat nie wierzy w Świętego Mikołaja. Buddy postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, aby odzyskać rodzinę i przypomnieć wszystkim, jakie jest prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia.

Elf - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Elf
Prime Video

Cud na 34. ulicy

  • Tytuł filmu: Cud na 34. ulicy (Miracle on 34th Street)
  • Rok produkcji: 1994
  • Czas trwania: 1h 54m
  • Reżyseria: Les Mayfield
  • Obsada: Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, Mara Wilson, Robert Prosky
  • Ocena IMDb: 6.6/10

Akcja filmu "Cud na 34. ulicy" rozgrywa się w Nowym Jorku podczas świąt Bożego Narodzenia. Jego fabuła skupia się na Dorey Walker, kierowniczce luksusowego sklepu, któremu zagraża przejęcie przez inną sieć. Kris Kringe, pracownik sklepu w przebraniu Świętego Mikołaja, ma sporo niekonwencjonalnych pomysłów, które przyczyniają się do podwojenia obrotów. Utrzymuje przy tym, że naprawdę jest Świętym Mikołajem. Próby kompromitacji Krisa doprowadzają do tego, że mężczyzna staje przed sądem, aby udowodnić swoją prawdziwą tożsamość.

Cud na 34. ulicy - gdzie obejrzeć?
Disney+
Cud na 34. ulicy
Disney+
Anna Bortniak
24.12.2025 14:31
