Aniołki Charliego wracają. I to wszystkie

"Aniołki Charliego" mają 26 lat - na ekrany kin weszły po raz pierwszy w 2000 roku. To sensacyjna komedia w reżyserii Josepha McGinty'ego Nichola, luźno powiązana z zatytułowanym tak samo serialem, emitowanym w latach 1976-81. Film opowiadał o trzech agentkach - Natalie (Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore) i Alex (Lucy Liu), które pracują dla tajemniczego szefa i dostają zlecenie, by odzyskać ukradzione przez terrorystów oprogramowanie, którego posiadanie równa się władzy nad światem.

Aniołki Charliego wracają do gry. Sprawdzona ekipa znów w akcji

Film doczekał się 3 lata później kontynuacji w postaci "Zawrotnej szybkości", a także nowej wersji z 2019 roku w reżyserii Elizabeth Banks i z udziałem m.in. Naomi Scott oraz Kristen Stewart. To była ostatnia produkcja sygnowana nazwą "Aniołków". Do teraz. Niedawno okazało się, że planowany jest nowy film z serii, a Sony zatrudniło Pete'a Chiarelliego ("Narzeczony mimo woli", "Bajecznie bogaci Azjaci"), by ten napisał scenariusz do nowego projektu.

Kogo zobaczymy w nowych "Aniołkach Charliego"? Jak podaje World of Reel, sympatycy pierwszych filmów mogą być zadowoleni, bowiem w produkcji mają wystąpić wszystkie trzy aktorki, które wcielały się w główne bohaterki ponad 20 lat temu - mowa oczywiście o Drew Barrymore, Lucy Liu i Cameron Diaz. Póki co nie jest jasne, jaka będzie forma ich udziału. Opcji jest kilka: albo zaliczą wielki powrót do głównych ról, albo przekażą pałeczkę nowym "Aniołkom", albo zaliczą cameo, które ucieszy fanów. Osobiście zakładam, że pierwsze dwie opcje są najbliższe realiom - powrót Barrymore, Liu i Diaz miałby sens, gdyby miały one być pierwszoplanowymi gwiazdami, lub mentorkami dla swoich następczyń.

Portal podaje również, że nowy twórca filmu chciałby powrotu Demi Moore ("Substancja"), która wystąpiła w "Zawrotnej szybkości", mimo tego, że jej postać zginęła w tym filmie. Wiemy jednak nie od dziś, że w kinie nie ma rzeczy niemożliwych. Na horyzoncie jawi się pytanie, czy w dzisiejszych czasach rzeczywiście jest popyt na "Aniołki"? Produkcja z 2019 roku ani nie sprzedała się zbyt dobrze, ani nie zyskała miana artystycznego sukcesu. Cytując klasyka: zobaczymy, czas pokaże.

Adam Kudyba 20.02.2026 09:01

