Kontrowersyjny dreszczowiec Apple TV jednak się pojawi. Szybciej niż myślisz

W drugiej połowie 2025 roku Apple TV dało nam mnóstwo świetnych seriali. A mogło dać więcej. We wrześniu miała się pojawić "Specjalistka" - thriller o tajnej agentce, która infiltruje grupy hejterskie. Premiera serialu została jednak przesunięta, gdyż uznano, że jego fabuła nawiązuje do zabójstwa Charlie'ego Kirka. Platforma do tej pory produkcji nie wypuściła.



W grudniu na Apple TV miało natomiast pojawić się "The Hunt". To już francuski dreszczowiec o grupie przyjaciół, która co weekend wybiera się na polowanie. Podczas jednego z takich wyjazdów bohaterowie zostają zaatakowani przez myśliwych. Jeden z napastników zostaje postrzelony, a Franck wraz z resztą ekipy ucieka z miejsca zdarzenia. Próbuje potem żyć normalnie, ale ma wrażenie, że ktoś ciągle śledzi każdy jego ruch.

Polowanie - dreszczowiec Apple TV z nową datą premiery

W czym tkwi problem z "The Hunt"? Otóż twórca został oskarżony o plagiat. Miał skopiować fabułę książki "Shoot". Z tego właśnie powodu francuski producent Gaumont wydał oświadczenie, w którym poinformował o wstrzymaniu premiery przez Apple TV, żeby móc sprawę wyjaśnić. I właśnie udało się to zrobić.

Jak podaje Deadline, Gaumont wydał kolejne oświadczenie w sprawie "The Hunt", w którym przedstawia rozwój wydarzeń:

Pierwotnie zaplanowana na grudzień 2025 roku premiera The Hunt została przełożona po tym, jak w listopadzie 2025 roku ustalono, że projekt – przedstawiany jako dzieło oryginalne – był oparty na istniejącym utworze, powieści Shoot autorstwa Douglas Fairbairn.



Gdy tylko informacja ta dotarła do Gaumont, producenta serialu, firma niezwłocznie podjęła niezbędne kroki w celu zidentyfikowania właścicieli praw oraz uzyskania wymaganych zgód.



Poszanowanie twórczości i praw autorskich jest dla Gaumont fundamentalną zasadą, która może być realizowana wyłącznie w oparciu o zaufanie i przejrzystość wobec twórców.

W skrócie: problem został rozwiązany i teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby "The Hunt" zadebiutowało na Apple TV. Nową datę premiery francuskiego dreszczowca na platformie zaplanowano na 4 marca. Dostaniemy wtedy dwa pierwsze odcinki serialu, a kolejne będą do nich dołączać w tygodniowych odstępach.

20.02.2026

