Nowy dreszczowiec Netfliksa zapiera dech. Widzowie nie wierzą w ten finał

Nieco ponad tydzień temu na Netfliksie zadebiutował nowy dreszczowiec pełen akcji. Brazylijski film szybko przypadł do gustu użytkownikom platformy. Oglądają go na potęgę, a po seansie zachwalają "W mieście strachu" w mediach społecznościowych. W licznych wpisach twierdzą, że pozostawił ich bez tchu.

Rafał Christ
w mieście strachu netflix dreszczowiec opinie co obejrzeć
"W mieście strachu" nie jest samodzielnym filmem. To spin-off serialu "Bractwo". Produkcja rozgrywa się w tym samym świecie. Rozpoczyna się w momencie kryzysu w tytułowej grupie przestępczej. 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz całe miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i służby bezpieczeństwa.

"W mieście strachu" zadebiutowało 11 lutego, niecałe cztery lata po zakończeniu "Bractwa" w 2022 roku. Polscy użytkownicy z miejsca oszaleli na jego punkcie. Jeszcze do niedawna brazylijski dreszczowiec utrzymywał się na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Ze szczytu zestawienia strącił go dopiero "Prometeusz".

W mieście strachu - opinie o hitowym dreszczowcu Netfliksa

Nie tylko my zachwycamy się nowym dreszczowcem na Netfliksie. Media społecznościowe wręcz zalała fala pozytywnych opinii o "W mieście strachu". Zagraniczni recenzenci twierdzą, że to film, który pozotawia widzów bez tchu, a użytkownicy platformy to potwierdzają. Szczególnie dużo uwagi poświęcają przy tym zakończeniu.

"W mieście strachu" to do tej pory najlepszy film Netfliksa tego roku

Właśnie skończyłem "W mieście strachu" na Netfliksie... To zakończenie pozbawiło mnie słów... zupełnie się nie spodziewałem

"W mieście strachu" ogląda się tak dobrze

- czytamy na X (dawny Twitter).

Przy okazji oglądania "W mieście strachu" wielu widzów dowiaduje się rówież o istnieniu "Bractwa". I są nieźle wkurzeni, że dzieje się to dopiero teraz. Dlatego jeśli seans brazylijskiego filmu jeszcze przed wami, szykujcie się, że po nim również was może dopaść ochota, aby pobyć jeszcze przez chwilę w jego świecie, oglądając dwa sezony serialu sprzed paru lat.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

19.02.2026 14:27
