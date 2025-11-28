REKLAMA
Film świąteczny Netfliksa też może być świeży. Nie wierzę, że to piszę

Pod koniec listopada biblioteka Netfliksa powoli zaczyna zapełniać się filmami świątecznymi. Podobnych tytułów powstaje cała masa, dlatego nic dziwnego, że twórcy próbują je jak najbardziej urozmaicać i odchodzić od schematów. "Świąteczny skok" to dobry początek - ta produkcja bardzo mnie zaskoczyła.

Anna Bortniak
Filmy świąteczne zalewają Netfliksa. Spora część z nich to produkcje spod szyldu Hallmarku, które potrafią wprowadzić świąteczny nastrój, ale wciąż są to przewidywalne tytuły, w których nie brakuje śniegu ze styropianu, łatwych do rozgryzienia miłosnych wątków, no i nierzadko przeciętnej gry aktorskiej. Choć koncentrują się one na celebrowaniu Bożego Narodzenia i cechuje je optymizm oraz duch świąt, no to nie są one zbyt wymagające w odbiorze. Dla niektórych to zaleta, ale niektórzy uznają to za wadę.

Mimo że tego rodzajów filmów z pewnością na Netfliksie nie zabraknie, to jednak w międzyczasie pojawiają się również inne tytuły. "Świąteczny skok" to przykład tego, że można w nietypowy sposób ugryźć osadzoną w okresie świątecznym historię i stworzyć coś zupełnie innego.

Świąteczny skok - opinia o filmie świątecznym Netfliksa

Nick (wcielił się w niego Connor Swindells, gwiazdor serialu "Sex Education") to facet z technologiczną zajawką, która pomogła mu zdobyć pracę w domu towarowym Sterling's. Nie zagrzał tam jednak miejsca - został bowiem przyłapany na kradzieży, a po odsiadce rozpoczął pracę w sklepie z telefonami. Nie całkiem rozstał się jednak ze swoim poprzednim pracodawcą, a to dlatego, że wciąż miał dostęp do nagrań z monitoringu, które oglądał dla rozrywki. Pewnego dnia dostrzega na nich Sophię (Olivia Holt), kiedy chowa pieniądze na zapleczu i wpada na świetny plan. Przy pomocy nowo poznanej dziewczyny zamierza włamać się do schowka, w którym przechowywana jest najcenniejsza biżuteria, i ukraść drogocenne przedmioty.

Sophia jest do tego pomysłu sceptycznie nastawiona. Prędko jednak zmienia zdanie, gdy okazuje się, że musi zorganizować pieniądze na leczenie swojej matki. Kobieta choruje bowiem na raka i tylko kosztowne leki mogą uratować jej życie. Tymczasem Nick ma zupełnie inną motywację - chce ukraść biżuterię, aby "zarobić" na utrzymanie swojej małej córki. Oboje zatem desperacko potrzebują sporej sumy, a plan na napad mógłby rozwiązać wiele ich kłopotów.

Pierwszy problem pojawia się dość szybko i nieoczekiwanie - okazuje się bowiem, że ktoś uprzedził Sophię i Nicka, kradnąc kosztowny towar przed nimi. Postanawiają zatem wprowadzić zmiany w swoim planie, dlatego skupiają się na sejfie pana Sterlinga, właściciela domu towarowego. W międzyczasie ich motywacje nabierają nowego znacznie - w pewnym momencie bohaterom już właściwie mniej zależy na tym, by ukraść pieniądze, a bardziej, by zdemaskować Sterlinga i jego paskudną naturę.

Uczciwie przyznam, że trochę się ten film rozkręca i nie jest tak angażujący jak mógłby być, ale i tak uważam, że jest to jedna z lepszych produkcji świątecznych Netfliksa. Ma klimat retro filmu, dominują w nim ciepłe barwy, co wprowadza w bardzo przyjemny nastrój, a wszystko to otula przyjemny soundtrack rodem z klasycznych produkcji detektywistycznych. Może nie jest to uczta wizualna, ale miodu dla oczu na pewno nie brakuje.

Dobrze oceniam ten film również ze względu na interesującą fabułę, mimo że nie była ona do końca konsekwentna. Po raz pierwszy od dawna taka typowa produkcja świąteczna nie skupiała się na romansie głównych bohaterów, a na innych ich działaniach. Byłabym wręcz zachwycona, gdyby "Świąteczny skok" całkiem odsunął na bok uczucia, ale niestety tak się nie stało. Wątek ten został umieszczony w filmie, mimo że między Sophią a Nickiem nie było żadnej chemii - zarówno między ich postaciami, jak i samymi aktorami. To akurat było wrzucone na siłę.

Jeśli będziecie mieli ochotę zapoznać się ze "Świątecznym skokiem", to właśnie na tych dobrych aspektach możecie się skupić. W zalewie świątecznych produkcji z pewnością czekają nas dużo gorsze tytuły, dlatego warto docenić to, że Netflix próbuje trochę zmienić schemat i pokazać, że nowości w okresie zimowym wcale nie muszą być robione na jedno kopyto.

  • Tytuł filmu: Świąteczny skok (Jingle Bell Heist)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 36m
  • Reżyseria: Michael Fimognari
  • Obsada: Olivia Holt, Connor Swindells, Lucy Punch, Peter Serafinowicz
  • Ocena IMDb: 5.8/10
28.11.2025
