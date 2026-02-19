Od miesięcy czekam na to genialne fantasy. Cichaczem weszło na VOD

Ładowanie...

"Kraina mroku" opowiada historię Aurory - dziewczynki, która wierzy, że pod jej łóżkiem mieszka potwór. Co więcej, zdążył pożreć już całą jej rodzinę. Szukając pomocy zwraca się do tajemniczego sąsiada. A ten zrobi wszystko, aby monstrum już nigdy dziecku nie zagrażało. Żeby koszmar ośmiolatki jak najszybciej się skończył. Szczególnie że ma w tym własny interes. Być może bowiem rzeczonym potworem jest ścigający go zabójca.



Jak widać po samym krótkim opisie fabuły, w swoim pełnometrażowym debiucie twórca serialowego "Hannibala" chętnie korzysta z różnych tropów gatunkowych. W "Krainie mroku" mamy trochę akcji, trochę horroru i całkiem sporo fantasy. Brzmi wybuchowo? No ba! Inaczej produkcja nie przypadłaby tak bardzo do gustu krytykom. Na Rotten Tomatoes film cieszy się 85 proc. pozytywnych recenzji.

Kraina mroku - opinie o nowym fantasy na VOD

Entuzjastycznie opinie na temat "Krainy mroku" napływają do internetu już od dawna. Zaczęło się to jeszcze we wrześniu, zaraz po światowym debiucie filmu na zeszłorocznym festiwalu w Toronto. Potem, już w grudniu, produkcja trafiła do regularnej dystrybucji kinowej w USA, co przyczyniło się do kolejnej fali zachwytów. Do tej pory mogliśmy je co najwyżej czytać z zazdrością, bo o polskiej premierze produkcji jakoś się nie mówiło.

Mogło się wręcz wydawać, że "Kraina mroku" będzie kolejnym filmem przegapionym przez polskich dystrybutorów - nie pojawi się wcale, albo z jakimś dłuższym opóźnieniem wpadnie na VOD. Bardzo słusznie, bo tak właśnie się stało. Produkcja zadebiutowała w internecie. W zaciszu własnego domu możemy się więc przekonać, czy zasłużenie była tak chwalona.

"Krainę mroku" można wypożyczyć na różnych platformach VOD za dodatkową opłatą. Na ten moment za dostęp do filmu trzeba zapłacić około 20 zł. Ceny różnią się jednak w zależności od serwisu.

Rafał Christ 19.02.2026 17:01

