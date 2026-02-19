REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Od miesięcy czekam na to genialne fantasy. Cichaczem weszło na VOD

No i wreszcie dotarł do Polski. Nowy film fantasy twórcy serialowego "Hannibala" jest już u nas dostępny. "Kraina mroku" z Madsem Mikkelsenem po cichu weszła właśnie na VOD.

Rafał Christ
dust bunny fantasy vod co obejrzeć premiera
REKLAMA

"Kraina mroku" opowiada historię Aurory - dziewczynki, która wierzy, że pod jej łóżkiem mieszka potwór. Co więcej, zdążył pożreć już całą jej rodzinę. Szukając pomocy zwraca się do tajemniczego sąsiada. A ten zrobi wszystko, aby monstrum już nigdy dziecku nie zagrażało. Żeby koszmar ośmiolatki jak najszybciej się skończył. Szczególnie że ma w tym własny interes. Być może bowiem rzeczonym potworem jest ścigający go zabójca.

Jak widać po samym krótkim opisie fabuły, w swoim pełnometrażowym debiucie twórca serialowego "Hannibala" chętnie korzysta z różnych tropów gatunkowych. W "Krainie mroku" mamy trochę akcji, trochę horroru i całkiem sporo fantasy. Brzmi wybuchowo? No ba! Inaczej produkcja nie przypadłaby tak bardzo do gustu krytykom. Na Rotten Tomatoes film cieszy się 85 proc. pozytywnych recenzji.

"KRAINĘ MROKU" OBEJRZYSZ NA:
CANAL+
KRAINA MROKU
CANAL+
Polsat Box Go
KRAINA MROKU
Polsat Box Go
Rakuten TV
KRAINA MROKU
Rakuten TV
REKLAMA

Kraina mroku - opinie o nowym fantasy na VOD

Entuzjastycznie opinie na temat "Krainy mroku" napływają do internetu już od dawna. Zaczęło się to jeszcze we wrześniu, zaraz po światowym debiucie filmu na zeszłorocznym festiwalu w Toronto. Potem, już w grudniu, produkcja trafiła do regularnej dystrybucji kinowej w USA, co przyczyniło się do kolejnej fali zachwytów. Do tej pory mogliśmy je co najwyżej czytać z zazdrością, bo o polskiej premierze produkcji jakoś się nie mówiło.

Mogło się wręcz wydawać, że "Kraina mroku" będzie kolejnym filmem przegapionym przez polskich dystrybutorów - nie pojawi się wcale, albo z jakimś dłuższym opóźnieniem wpadnie na VOD. Bardzo słusznie, bo tak właśnie się stało. Produkcja zadebiutowała w internecie. W zaciszu własnego domu możemy się więc przekonać, czy zasłużenie była tak chwalona.

"Krainę mroku" można wypożyczyć na różnych platformach VOD za dodatkową opłatą. Na ten moment za dostęp do filmu trzeba zapłacić około 20 zł. Ceny różnią się jednak w zależności od serwisu.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o filmach fantasy poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
19.02.2026 17:01
Tagi: Co obejrzeć?FantasyMads Mikkelsen
Najnowsze
16:15
Wednesday wchodzi na plan. Pierwsze wieści o 3. sezonie
Aktualizacja: 2026-02-19T16:15:02+01:00
14:27
Nowy dreszczowiec Netfliksa zapiera dech. Widzowie nie wierzą w ten finał
Aktualizacja: 2026-02-19T14:27:25+01:00
13:43
Krzyk 7– powrót, który staje się osobisty
Aktualizacja: 2026-02-19T13:43:06+01:00
12:41
Czy Ołowiane dzieci obrażają Ślązaków? Rwałem włosy z głowy
Aktualizacja: 2026-02-19T12:41:48+01:00
11:23
Ród Smoka wraca. Kiedy premiera 3. sezonu? Już niedługo
Aktualizacja: 2026-02-19T11:23:07+01:00
11:02
Disney zablokował powrót Kylo Rena. Twórcy filmu się wściekli
Aktualizacja: 2026-02-19T11:02:47+01:00
10:05
Powstaje prequel Gry o Tron. Nawet George R.R. Martin jest zaskoczony
Aktualizacja: 2026-02-19T10:05:13+01:00
8:52
Bad Bunny zagra w filmie. Główna rola i mega mocna ekipa
Aktualizacja: 2026-02-19T08:52:37+01:00
19:01
Dla nowego dreszczowca Prime Video zarwałem nockę. I teraz chodzę niewyspany
Aktualizacja: 2026-02-18T19:01:00+01:00
17:16
Netflix dodał mocarny horror sci-fi. A subskrybenci się na niego rzucili
Aktualizacja: 2026-02-18T17:16:05+01:00
16:12
Użytkownicy Netfliksa z całego świata doceniają polski serial. Wielki hit
Aktualizacja: 2026-02-18T16:12:00+01:00
14:59
Piep*zyć Mickiewicza 3 to wielkie rozczarowanie. Nadzieja we mnie umarła
Aktualizacja: 2026-02-18T14:59:00+01:00
12:28
To fantasy na HBO Max staje się coraz lepsze. Fani zaciskają zęby
Aktualizacja: 2026-02-18T12:28:11+01:00
10:48
Daniel Radcliffe mówi wprost: trzeba chronić aktorów z serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2026-02-18T10:48:02+01:00
10:28
Światłowód do VOD. Jaki wybrać i ile to właściwie kosztuje?
Aktualizacja: 2026-02-18T10:28:14+01:00
10:11
Hail Mary to potwór. Ujawniono czas trwania nowego science fiction
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:12+01:00
8:58
Prequel Stranger Things narobi kłopotów. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-18T08:58:36+01:00
19:40
Kryminał Netfliksa już wcześniej był bardzo brutalny. Teraz jest za ostry
Aktualizacja: 2026-02-17T19:40:00+01:00
18:39
Ten serial wojenny katapultuje widzów w niebo. Ciągle do niego wracają
Aktualizacja: 2026-02-17T18:39:21+01:00
17:33
Rebelia Blackfyre’ów. Dlaczego to tak ważne w Rycerzu Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-02-17T17:33:00+01:00
15:49
Żulczyk broni Taco Hemingwaya: "Czegoś tu nie łapię"
Aktualizacja: 2026-02-17T15:49:17+01:00
14:57
Kiedy Piep*zyć Mickiewicza 3 trafi na Netfliksa? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-17T14:57:38+01:00
14:23
Wnuk bohaterki Ołowianych dzieci krytykuje serial. Staje w obronie babci
Aktualizacja: 2026-02-17T14:23:15+01:00
13:24
Uwielbiana seria w końcu na Netfliksie. To definicja nostalgii
Aktualizacja: 2026-02-17T13:24:21+01:00
12:55
Masz dość grzecznego kina? Te filmy doprowadzą cię do ekstazy w kinie
Aktualizacja: 2026-02-17T12:55:44+01:00
11:49
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-17T11:49:39+01:00
10:28
Zamachowski kradnie drugi plan w Ołowianych dzieciach. Najlepsza rola od dawna
Aktualizacja: 2026-02-17T10:28:39+01:00
9:22
Nowy Spider-Man będzie zupełnie inny. Więcej przeciwników, Pajączek wytrzyma
Aktualizacja: 2026-02-17T09:22:39+01:00
9:05
Kultowy horror Stephena Kinga leci na Prime Video. Autor to mistrz serialowej grozy
Aktualizacja: 2026-02-17T09:05:31+01:00
19:49
Robert Duvall nie żyje. Legendarny aktor miał 95 lat
Aktualizacja: 2026-02-16T19:49:09+01:00
19:03
Okłamali was. Crime 101 nie jest drugą Gorączką
Aktualizacja: 2026-02-16T19:03:19+01:00
18:59
Kultowa seria horrorów opanowała HBO Max. Czegoś takiego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-02-16T18:59:18+01:00
18:40
Tragedia podczas zdjęć do serialu Apple TV. Nie żyje producentka
Aktualizacja: 2026-02-16T18:40:58+01:00
17:22
Gwiazdor Stranger Things zbeształ teorię fanów. "Już nas nie potrzebujecie"
Aktualizacja: 2026-02-16T17:22:03+01:00
16:04
7 błędów Ołowianych dzieci. Autorka książki je wypunktowała
Aktualizacja: 2026-02-16T16:04:00+01:00
15:01
Tragiczny finał Sądu Siedmiu w Rycerzu Siedmiu Królestw. Kto zginął?
Aktualizacja: 2026-02-16T15:01:10+01:00
14:21
Kiedy nowe odcinki Rodzinki.pl? Nie pozbierałam się jeszcze po ostatnim sezonie
Aktualizacja: 2026-02-16T14:21:30+01:00
13:10
Doda jak Taylor Swift. Ceny biletów na jej koncert to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-16T13:10:35+01:00
13:07
Technologia w podpasce - nie wierzysz? Zobacz, jak Procter & Gamble zmienia reguły gry w codziennej higienie
Aktualizacja: 2026-02-16T13:07:00+01:00
12:43
Joe odwiedza uniwerki na Netfliksie. Ja potrzebuję spa dla oczu
Aktualizacja: 2026-02-16T12:43:36+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA