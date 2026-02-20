Polak został greckim bogiem. Wystąpi w 3. sezonie Percy'ego Jacksona

Ładowanie...

Poprzedni sezon "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich" skończył się starciem drużyn Percy'ego oraz Luke'a. Ożywienie Talii i jej pozycja w przyszłej wojnie to jeden z najważniejszych elementów historii, który zostanie rozwinięty w 3. sezonie. Wraz z nim pojawią się nowe postacie, a co za tym idzie, obsada serialu wzmocni się o kolejne nazwiska. Jedno z nich może być szczególnie ważne dla polskiej publiczności.

Polak w obsadzie 3. sezonu Percy'ego Jacksona. Świat wkrótce go pozna

Zakończenie 2. sezonu serialu zdecydowanie nie osłabiło pozytywnego napięcia i sprawiło, że widzowie czekają na kolejną odsłonę losów Percy'ego i jego przyjaciół. To o tyle ważny moment, że twórcy w 3. sezonie mają pełne pole do popisu i wypłyną na niezbadane dotychczas wody - książka, na bazie której on powstanie, nie była adaptowana w formie filmu. Dotychczas ogłoszono, że do obsady dołączyli m.in. Holt McCallany ("Mindhunter") oraz Kate McKinnon ("Barbie"), którzy wcielą się kolejno w Atlasa i Afrodytę. W nowej odsłonie zobaczymy również ojca Annabeth, Frederica Chase'a - w tej roli Jesse L. Martin.

To jednak nie koniec - jak ujawniło Variety, uniwersum Percy'ego poszerzy się o trójkę bogów, których dotychczas nie widzieliśmy w serialu. Ming-Na Wen została obsadzona w roli Hery - żony Zeusa, królowej Olimpu, opisywanej jako pragmatyczna. W roli Demeter - bogini zbiorów i rolnictwa, która "zrobi wszystko co konieczne, by zapobiec powrotowi Kronosa", zobaczmy Jennifer Beals. Dla polskiej publiczności najważniejszym nazwiskiem może być jednak kto inny. Portal donosi, że w serialu zobaczymy również Apolla, a zagra go Polak - Hubert Jerzyk Smielecki. Jego postać to "olśniewający i charyzmatyczny bóg słońca, muzyki, poezji, łucznictwa i proroctw, złoty chłopiec z Olimpu i brat bliźniak bogini Artemidy".

Wszystko wskazuje na to, że rola Smieleckiego będzie miała charakter gościnny, ale nie zmienia to faktu, że dobrze będzie zobaczyć go w akcji. Młody polski aktor oraz model ma już za sobą serialowy debiut - zagrał Randalla Kirklanda w serialu Netfliksa "Ransom Canyon".

To oznacza, że każde z 12 bogów olimpijskich zostało już obsadzone. Jak dotychczas wielu już poznaliśmy, m.in. Aresa (Adam Copeland), Atenę (Andra Day), Posejdona (Toby Stephens), Hermesa (Lin-Manuel Miranda), czy będącego opiekunem w obozie herosów Dionizosa (Jason Mantzoukas). Wiemy, że w trzecim sezonie ważnym ogniwem fabuły będzie Zeus (Courtney B. Vance), na którego zakończenie poprzedniej odsłony rzuciło nowe światło. W scenie po napisach twórcy ogłosili, ze 3. sezon zobaczymy jeszcze w 2026 roku. Pozostaje trzymać ich za słowo i czekać na pojawienie się "naszego człowieka" w serialu.

Adam Kudyba 20.02.2026 09:39

