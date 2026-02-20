Fani fantasy pieją z zachwytu. Na tym kanale Władca Pierścieni leci na okrągło

Ładowanie...

Warner Bros. Entertainment znalazło jeden prosty sposób, żeby zająć czas fanom fantasy. Uruchomiło bowiem kanał z najlepszymi scenami z "Władcy Pierścieni". Ich kompilacja leci na okrągło. W kółko. Bez przerwy. Można się na nią przełączyć w każdej chwili i zostać, ile tylko się chce. Bo oczywiście "najlepszych scen" z trylogii Petera Jacksona jest całkiem sporo. Nie bez powodu w czasie swojej premiery adaptacja prozy J.R.R. Tolkiena została obsypana nagrodami i widzowie do dzisiaj ciepło ją wspominają.



Cała trylogia "Władcy Pierścieni" zdobyła 17 Oscarów. Ale to jest tak naprawdę niczym. Bo przecież wystarczy krótki reaserch, aby ustalić, że ogólnie do nagród filmowych otrzymała aż 800 nominacji. Wygrała 475 z nich, co czyni ją najbardziej nagradzaną serią filmową wszech czasów. Zasłużenie. W końcu ponad 20 lat po premierze, wciąż doskonale się ją ogląda.

Władca Pierścieni - kompilacja najlepszych scen

Fani fantasy nie przepuszczą żadnej okazji, żeby obejrzeć "Władcę Pierścieni". Nie tak dawno w kinach ponownie zagościła cała trylogia. I całkiem nieźle sobie poradziła w box offisie. Do swoich już i tak ogromnych zarobków dorzuciła ładnych parę milionów. Najwięksi miłośnicy serii tłumnie pobiegli więc, aby ją sobie przypomnieć na wielkim ekranie.

Na chwilę przed powrotem "Władcy Pierścieni" do kin, Warner Bros. uruchomiło wspomniany kanał na YouTubie, gdzie cały czas w kółko leci kompilacja najlepszych scen z trylogii. "Obejrzyj klipy z naszymi ulubionymi momentami z klasycznej trylogii "Władcy Pierścieni" wyreżyserowanej przez Petera Jacksona" - czytamy w opisie.

Na kanale regularnie siedzi po kilkaset osób (w momencie pisania tego tekstu licznik wskazuje prawie 200). Na czacie prowadzą oni ożywioną dyskusję, w której trylogię zachwalają i cieszą się, gdy leci akurat ich ulubiony moment. Jeśli macie chwilę, możecie do nich dołączyć. Tylko uważajcie! Jeśli kochacie "Władcę Pierścieni" istnieje spore prawdopodobieństwo, że przepadniecie w tej kompilacji.

Rafał Christ 20.02.2026 10:58

