Ładowanie...

W 2002 roku Danny Boyle, słynny angielski reżyser, zaprezentował światu horror "28 dni później". Postapokaliptyczna produkcja z Cillianem Murphym w roli głównej stała się początkiem szerszego uniwersum, które oprócz krwawej i przerażającej masakry z udziałem zombie oferuje wgląd w kondycję człowieczeństwa, wystawionego na próbę w obliczu konieczności przetrwania. Łącznie dotychczas powstały cztery filmy, które tworzą serię, połączoną szyldem "28". Jak je oglądać, żeby mieć pełną wiedzę na temat świata przedstawionego?

REKLAMA

Kolejność oglądania słynnej serii horrorów. Klasyk z Cillianem Murphym na start

Skoro zaczynać, to od początku, a zatem najpierw należy obejrzeć "28 dni później". Film z 2002 roku oferuje nam pewne wyjaśnienie, jeśli chodzi o przyczynę powstania wirusa, który później doprowadził do masowej katastrofy. Wraz z Jimem (Murphy), głównym bohaterem, poruszamy się po wyniszczonym przez zarazę Londynie. Główny bohater próbuje przetrwać, a jednocześnie zachować w sobie resztki człowieczeństwa i empatii - zwłaszcza wobec tych, którzy dzielą z nim podróż ku bezpiecznemu miejscu.

Kolejnym chronologicznie filmem jest "28 tygodni później" Juana Carlosa Fresnadillo (Danny Boyle jest producentem wykonawczym), rozgrywające się zgodnie z tytułem, po wydarzeniach z poprzedniej produkcji. Tu ważna uwaga: choć na poziomie dat jest to kontynuacja produkcji z 2002 roku, to prezentuje nieco odrębną historię, pozbawioną udziału bohaterów, których widzieliśmy wcześniej. Innymi słowy: film zalicza się do serii, również opowiada historię ludzi mierzących się z tą samą zarazą na terenie Londynu, ale biorą w niej udział zupełnie inni bohaterowie. Przez to wielu widzów traktuje ten film jako niekoniecznie pełnoprawną część serii. Można więc obejrzeć "28 tygodni później" w oderwaniu od poprzednika, ale dla pełnego obrazu rzeczywistości, lepiej mieć go nadrobionego.

W 2025 roku seria powróciła na ekrany kin za sprawą "28 lat później". To trzecia część serii, ale zarazem początek nowej, osadzonej w tym samym świecie trylogii. Przedstawia nam nowych bohaterów na czele ze Spike'em (Alfie Williams) - młodym mieszkańcem wyspy ocalałych, który wyrusza na ląd w poszukiwaniu pomocy dla chorej matki. To on jest centralną postacią nowej opowieści, a na przestrzeni fabuły przechodzi przyspieszony kurs dojrzewania i przetrwania. To póki co ostatni film z serii, który jest dostępny do obejrzenia w streamingu i trzeci w kolejności oglądania.

Ostatnie kinowe seanse zalicza jeszcze najnowszy film z serii, "28 lat później: Świątynia kości" - jak nietrudno się domyślić, kontynuacja ubiegłorocznego filmu, wyreżyserowana przez Nię daCostę. Skupia się ona przede wszystkim na wątku sekty sir Jimmy'ego Crystala (Jack O'Connell), do której zostaje wcielony Spike, oraz poznanego w poprzedniej części doktora Kelsona (Ralph Fiennes), który zmaga się z samotnością, poszukując lekarstwa na zarazę i chcąc oddać szacunek tym, których ona pochłonęła. Zapewne za jakiś czas "Świątynia kości" trafi do streamingu, ale póki co da się jeszcze znaleźć ostatnie seanse w poszczególnych kinach.

Kolejność oglądania filmów z serii "28":

1. 28 dni później - dostępny na HBO Max

- dostępny na HBO Max 2. 28 tygodni później - dostępny na HBO Max

- dostępny na HBO Max 3. 28 lat później - dostępny na HBO Max

- dostępny na HBO Max 4. 28 lat później: Świątynia kości - ostatnie pokazy w kinach

Wiadomo, że przed nami jeszcze jeden film, będący wielkim finałem zarówno trylogii, jak i serii. Póki co wiadomo o nim stosunkowo niewiele. Pewne jest, że Sony dało zielone światło do jego powstania, wyreżyseruje go Danny Boyle, scenariusz ponownie napisze Alex Garland, a w obsadzie znajdą się powracający po ponad 20 latach Cillian Murphy, a także Alfie Williams i Erin Kellyman. Pozostaje mieć nadzieję, że Sony nagle nie zmieni zdania i pozwoli dokończyć to, co Boyle i Garland wspaniale reanimowali.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 19.02.2026 22:11

Ładowanie...