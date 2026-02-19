Kultowy film i uwielbiany thriller. Netflix ma genialne nowości na weekend
Luty powoli dobiega końca, ale bogactwo streamingowych ofert trwa i trwać będzie. Sprawdzamy, co nowego przygotował nam Netflix na weekend. Głośnych tytułów nie brakuje.
Zarówno na poziomie seriali, jak i filmów, Netflix ostatnimi czasy trzyma wyjątkowo udaną passę głośnych i przeważnie dobrych, nowych produkcji, które są chętnie oglądane przez polską publiczność. W przypadku tej pierwszej grupy na szczycie, bez zaskoczenia, są "Ołowiane dzieci", a po piętach drepczą im "1883", "Zdemaskowani", czy dokument o Jeffreyu Epsteinie. Spośród filmów zaś najlepiej idzie Ridleyowi Scottowi, którego "Prometeusz" niedawno znalazł się w ofercie platformy, zaś blisko jego pozycji są "W mieście strachu" oraz "Joe odwiedza uniwerki". Czy nowe propozycje Netflixa wywrócą ten stan? Jestem zdania, że przynajmniej częściowo. Oto, co nowego zobaczymy w serwisie w weekend.
Netflix: nowości na weekend. TOP 5
Szwedzki łącznik
- Rok produkcji: 2026
- Reżyseria: Therese Ahlbeck, Marcus Olsson
- Czas trwania: 102 minuty
- Obsada: Henrik Dorsin, Jonas Karlsson, Jonas Malmsjo
Akcja filmu rozgrywa się w 1942 roku, kiedy to Szwecja stara się balansować na tyle, by nie ryzykować ataku ze strony Niemiec. Fabuła koncentruje się na dziale prawnym MSZ tego kraju, kierowanym przez Göstę Engzella (Dorzin). Choć początkowo pozostawia większość wniosków wizowych dla Żydów bez rozpatrzenia, aby zachować neutralność kraju. Wkrótce jednak polityka ulega zmianie, a szwedzka biurokracja odkrywa kluczową rolę w ratunku przed Holokaustem.
Od 19 lutego w serwisie.
Nocny agent, sezon 3
- Lata emisji: 2023-
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Shawn Ryan
- Obsada: Gabriel Basso, Louis Herthum, Fola Evans-Akingbola, Genesis Rodriguez, Suraj Sharma
- Ocena IMDb: 7.4/10
Peter Sutherland (Basso) zostaje wplątany w śledztwo związane z wyciekiem tajnych, rządowych informacji. Tym razem jego sojuszniczką będzie Isabel DeLeon (Rodriguez) - nieustępliwa dziennikarka, której losy przetną się z Peterem. Misją młodego agenta jest znalezienie pewnego mężczyzny w Stambule i sprowadzenie go do USA przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. W międzyczasie będzie ścigany przez zabójców oraz ludzi, którym zależy na zatuszowaniu prawdy.
Od 19 lutego w serwisie.
Zatrzymać pożar
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 124 minuty
- Reżyseria: David Victori
- Obsada: Belen Cuesta, Joaquin Furriel, Enric Auquer
Gdybym chciał zażartować, zapewne napisałbym, że jest to naprawdę ognisty thriller. Główną bohaterką jest Mara (Cuesta), kobieta, która po śmierci męża zabiera rodzinę do letniego domu w lesie. Sytuacja przeradza się w koszmar, gdy jej córka Lide znika w lesie po kłótni, a w lesie wybucha niemożliwy do opanowania pożar. Mara musi odnaleźć dziewczynkę, nim będzie za późno.
Od 20 lutego w serwisie.
Gangi Nowego Jorku
- Rok produkcji: 2002
- Czas trwania: 167 minut
- Reżyseria: Martin Scorsese
- Obsada: Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Liam Neeson, Jim Broadbent
- Ocena IMDb: 7.5/10
Jeden z tych filmów Martina Scorsese, który jest mocno niedoceniany. W 1846 roku, w jednej z nowojorskich dzielnic wybucha wojna pomiędzy irlandzkimi imigrantami dowodzonymi przez księdza Vallona a "Tubylcami", na których czele stoi Bill "Rzeźnik" Cutting (Day-Lewis). Bill morduje Vallona na oczach jego syna i tym samym zdobywa władzę nad dzielnicą. Wiele lat później młody Amsterdam (DiCaprio) powraca do miasta, poprzysięgając zemstę na zabójcy ojca.
Od 20 lutego w serwisie.
Listy do Julii
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 105 minut
- Reżyseria: Gary Winick
- Obsada: Amanda Seyfried, Gael Garcia Bernal, Christopher Egan, Vanessa Redgrave, Franco Nero
- Ocena IMDb: 6.5/10
Młoda Amerykanka Sophie (Seyfried) przyjeżdża do Werony. Pozostawiona sama sobie przez narzeczonego postanawia wybrać się do domu Julii ze słynnego "Romea i Julii". Dołącza do grupy ochotników, którzy odpisują na listy wysłane do niej z pytaniami o miłosne porady. Jeden z nich zwraca szczególną uwagę dziewczyny, co dla jego autorki (Redgrave) kończy się inspirującą podróżą w poszukiwaniu dawno zaginionej miłości.
Od 20 lutego w serwisie.
