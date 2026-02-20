Zaskakująca zmiana w Nocnym agencie. Wymienili kluczową postać

Ładowanie...

"Nocny agent" znakomicie wpisał się w oczekiwania subskrybentów Netfliksa. Intensywne tempo, szpiegowsko-polityczny klimat, thrillerowa konwencja, sporo scen akcji - mieszanka idealna. Gdy do tego dodać protagonistę, który walczy ze skorumpowanym i zepsutym systemem od wewnątrz, brzmi jeszcze lepiej. "Nocny agent" od 3 lat wciąga oglądających i tym razem nie jest inaczej. Cegiełkę do tego dokłada tym razem nowa bohaterka.

UWAGA: w dalszej części mogą pojawić się spoilery dot. fabuły 3. sezonu "Nocnego agenta".

Nowa główna bohaterka Nocnego agenta kradnie show

Peter Sutherland (Gabriel Basso) ocalił kraj przed atakiem terrorystycznym na ONZ. Jest bohaterem, który musiał poświęcić swoje życie osobiste, żeby robić swoje. Jego relacja z Rose Larkin jest już wymuszoną przez pracę przeszłością - teraz skupia się na kolejnych misjach w ramach Nocnej Akcji i na monitorowaniu aktywności Pośrednika, który wcześniej pociągał za sznurki i de facto zainstalował sobie w Białym Domu nowego prezydenta. Peter otrzymuje nowe zadanie - wytropić Jaya Batrę (Suraj Sharma), analityka finansowego, który wpadł na trop działalności powiązanej z terroryzmem. Agent łączy siły z dziennikarką Isabel (Genesis Rodriguez), a po drodze będzie musiał uciec tym, którym zależy na ukryciu prawdy.

Jedną z głównych bohaterek tego sezonu jest Isabel De Leon - grana przez Genesis Rodriguez, pochodząca z Meksyku dziennikarka Financial Register. To z nią w Stambule spotyka się Jay, chcąc przekazać bardzo ważne i tajne informacje, na które się natknął w ramach swojej pracy. Analityk jest jej kontaktem, który, pech chciał, jest też obiektem misji Petera, w związku z czym drogi obojga się przecinają. Isabel ostatecznie decyduje się na współpracę z agentem, by pomóc Jayowi i zarazem ujawnić powiązania grubych ryb amerykańskich finansów z atakiem terrorystycznym.

Dla wielu było zaskoczeniem, że w tym sezonie nie bierze udziału Luciane Buchanan, która dotychczas wcielała się w Rose Larkin. To był dość słuszny fabularnie ruch - w poprzednim sezonie widać było, że choć ją i Petera łączy uczucie, ich życie jest dalekie od komfortowego, a wypełniają je niebezpieczeństwa. Peter decyduje się na odcięcie od Rose i zarazem zanik swojego życia prywatnego, co nie pozostaje bez wpływu na niego w trakcie serialu. Larkin wcześniej była ważną bohaterką fabuły obu sezonów, jednak teraz kluczową rolę odgrywa w nim Isabel.

Zdecydowanie nie mam nic do Luciane Buchanan i uważam, że wraz z Gabrielem Basso tworzyli parę pełną chemii. "Usunięcie" Rose z fabuły przebiegło naturalnie, a umiejscowienie w jej centrum Isabel okazało się świetnym posunięciem. To charakterna dziennikarka, ukształtowana przez przeszłość, która uczyniła z niej sprytną twardzielkę, ambitną w odkrywaniu prawdy na temat powiązań na szczytach. Zwłaszcza pierwsze odcinki 3. sezonu "Nocnego agenta" świetnie ją nam rysują - z jednej strony nie boi się absolutnie stanąć w słowne szranki z Peterem i mało kto potrafi ją powstrzymać w robieniu swojej roboty, ale równocześnie to realistka, która wie, że będzie potrzebować pomocy. Duet Basso-Rodriguez zdecydowanie jest jednym z najciekawszych, które możemy obserwować w najnowszej odsłonie serialu.

3. sezon "Nocnego agenta" jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

zdjęcie główne: materiały prasowe Netfliksa

Adam Kudyba 20.02.2026 16:59

