Wicked 2 możecie już obejrzeć w domu. Na dobre

Gdy ogłaszający oscarowe nominacje ani razu nie odczytali nazwy "Wicked: Na dobre", byłem solidnie zaskoczony. Jasne, to film słabszy niż pierwsza część, natomiast wciąż mający bardzo mocną warstwę muzyczną (chociażby oryginalna piosenka "Girl in the Bubble") oraz aktorską (Ariana Grande i Cynthia Erivo). Ci, którzy nie zdążyli przekonać się o tym na sali kinowej, mają okazję zrobić to w własnych, czterech ścianach.

Wicked: Na dobre - gdzie obejrzeć film? Musical dostępny w VOD

W drugiej części Elfaba (Cynthia Erivo) żyje na wygnaniu, ukrywa się w lesie i uprzykrza życie żołnierzom. W tym czasie Oz zaczyna coraz bardziej przypominać autorytarny reżim - zwierzęta ze strachu przed prześladowaniami opuszczają krainę, zaś Czarodziej (Jeff Goldblum) zarządza społeczeństwem za pomocą strachu, potęgowanego przez jego pomocniczkę, Madame Morrible (Michelle Yeoh). W tym samym czasie Glinda Dobra (Ariana Grande) zgodnie ze swoim przeznaczeniem dodaje otuchy mieszkańcom Oz, a wielkimi krokami zbliża się jej ślub z księciem Fijero (Jonathan Bailey). Polowanie na Elfabę staje się kwestią czasu, a przed Glindą zaczną jawić się moralne wyzwania i wątpliwości co do pełnionej przez nią roli.

Dylogia "Wicked" jest w całości oparta na kultowym musicalu. Pierwszą część można obejrzeć na SkyShowtime, zaś druga, "Na dobre", stosunkowo niedawno była jeszcze w kinach. Polska publiczność, zwłaszcza ta jej część, która nie miała szansy pójść na film do kina, może go obejrzeć w domu - jest bowiem dostępny do wypożyczenia w ramach Premier Canal+. To nie jedyna okazja do zapoznania się z "Wicked: Na dobre" - inne serwisy również oferują dostęp do filmu w ramach usług VOD.

Oto wykaz serwisów wraz z cenami:

Canal+ (wypożyczenie na 48 godzin - 17,99 zł)

Prime Video (kupno - 39,99 zł)

Rakuten (wypożyczenie - 17,99 zł, kupno - 47,99 zł (SD), 56,99 zł (HD))

Wicked: Na dobre - obsada

Ariana Grande jako Glinda

jako Glinda Cynthia Erivo jako Elfaba

jako Elfaba Jonathan Bailey jako Fijero

jako Fijero Jeff Goldblum jako Czarodziej

jako Czarodziej Michelle Yeoh jako Madame Morrible

jako Madame Morrible Ethan Slater jako Boq

jako Boq Marissa Bode jako Nessa

jako Nessa Peter Dinklage jako doktor Dillamond

jako doktor Dillamond Colman Domingo jako Lew

Adam Kudyba 20.02.2026 13:32

