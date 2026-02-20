Wicked 2 możecie już obejrzeć w domu. Na dobre
Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów ubiegłego roku, widowiskowa kontynuacja pierwszej części słynnego i uwielbianego musicalu, produkcja, której nie nagrodzono żadną nominacją do Oscarów. To wszystko określenia, które dotyczą "Wicked: Na dobre". Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć ten film.
Gdy ogłaszający oscarowe nominacje ani razu nie odczytali nazwy "Wicked: Na dobre", byłem solidnie zaskoczony. Jasne, to film słabszy niż pierwsza część, natomiast wciąż mający bardzo mocną warstwę muzyczną (chociażby oryginalna piosenka "Girl in the Bubble") oraz aktorską (Ariana Grande i Cynthia Erivo). Ci, którzy nie zdążyli przekonać się o tym na sali kinowej, mają okazję zrobić to w własnych, czterech ścianach.
Wicked: Na dobre - gdzie obejrzeć film? Musical dostępny w VOD
W drugiej części Elfaba (Cynthia Erivo) żyje na wygnaniu, ukrywa się w lesie i uprzykrza życie żołnierzom. W tym czasie Oz zaczyna coraz bardziej przypominać autorytarny reżim - zwierzęta ze strachu przed prześladowaniami opuszczają krainę, zaś Czarodziej (Jeff Goldblum) zarządza społeczeństwem za pomocą strachu, potęgowanego przez jego pomocniczkę, Madame Morrible (Michelle Yeoh). W tym samym czasie Glinda Dobra (Ariana Grande) zgodnie ze swoim przeznaczeniem dodaje otuchy mieszkańcom Oz, a wielkimi krokami zbliża się jej ślub z księciem Fijero (Jonathan Bailey). Polowanie na Elfabę staje się kwestią czasu, a przed Glindą zaczną jawić się moralne wyzwania i wątpliwości co do pełnionej przez nią roli.
Dylogia "Wicked" jest w całości oparta na kultowym musicalu. Pierwszą część można obejrzeć na SkyShowtime, zaś druga, "Na dobre", stosunkowo niedawno była jeszcze w kinach. Polska publiczność, zwłaszcza ta jej część, która nie miała szansy pójść na film do kina, może go obejrzeć w domu - jest bowiem dostępny do wypożyczenia w ramach Premier Canal+. To nie jedyna okazja do zapoznania się z "Wicked: Na dobre" - inne serwisy również oferują dostęp do filmu w ramach usług VOD.
Oto wykaz serwisów wraz z cenami:
- Canal+ (wypożyczenie na 48 godzin - 17,99 zł)
- Prime Video (kupno - 39,99 zł)
- Rakuten (wypożyczenie - 17,99 zł, kupno - 47,99 zł (SD), 56,99 zł (HD))
Wicked: Na dobre - obsada
- Ariana Grande jako Glinda
- Cynthia Erivo jako Elfaba
- Jonathan Bailey jako Fijero
- Jeff Goldblum jako Czarodziej
- Michelle Yeoh jako Madame Morrible
- Ethan Slater jako Boq
- Marissa Bode jako Nessa
- Peter Dinklage jako doktor Dillamond
- Colman Domingo jako Lew
