Wicked 2 możecie już obejrzeć w domu. Na dobre

Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów ubiegłego roku, widowiskowa kontynuacja pierwszej części słynnego i uwielbianego musicalu, produkcja, której nie nagrodzono żadną nominacją do Oscarów. To wszystko określenia, które dotyczą "Wicked: Na dobre". Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć ten film.

Adam Kudyba
wicked 2 gdzie obejrzec
Gdy ogłaszający oscarowe nominacje ani razu nie odczytali nazwy "Wicked: Na dobre", byłem solidnie zaskoczony. Jasne, to film słabszy niż pierwsza część, natomiast wciąż mający bardzo mocną warstwę muzyczną (chociażby oryginalna piosenka "Girl in the Bubble") oraz aktorską (Ariana Grande i Cynthia Erivo). Ci, którzy nie zdążyli przekonać się o tym na sali kinowej, mają okazję zrobić to w własnych, czterech ścianach.

Wicked: Na dobre - gdzie obejrzeć film? Musical dostępny w VOD

W drugiej części Elfaba (Cynthia Erivo) żyje na wygnaniu, ukrywa się w lesie i uprzykrza życie żołnierzom. W tym czasie Oz zaczyna coraz bardziej przypominać autorytarny reżim - zwierzęta ze strachu przed prześladowaniami opuszczają krainę, zaś Czarodziej (Jeff Goldblum) zarządza społeczeństwem za pomocą strachu, potęgowanego przez jego pomocniczkę, Madame Morrible (Michelle Yeoh). W tym samym czasie Glinda Dobra (Ariana Grande) zgodnie ze swoim przeznaczeniem dodaje otuchy mieszkańcom Oz, a wielkimi krokami zbliża się jej ślub z księciem Fijero (Jonathan Bailey). Polowanie na Elfabę staje się kwestią czasu, a przed Glindą zaczną jawić się moralne wyzwania i wątpliwości co do pełnionej przez nią roli.

Dylogia "Wicked" jest w całości oparta na kultowym musicalu. Pierwszą część można obejrzeć na SkyShowtime, zaś druga, "Na dobre", stosunkowo niedawno była jeszcze w kinach. Polska publiczność, zwłaszcza ta jej część, która nie miała szansy pójść na film do kina, może go obejrzeć w domu - jest bowiem dostępny do wypożyczenia w ramach Premier Canal+. To nie jedyna okazja do zapoznania się z "Wicked: Na dobre" - inne serwisy również oferują dostęp do filmu w ramach usług VOD.

Oto wykaz serwisów wraz z cenami:

  • Canal+ (wypożyczenie na 48 godzin - 17,99 zł)
  • Prime Video (kupno - 39,99 zł)
  • Rakuten (wypożyczenie - 17,99 zł, kupno - 47,99 zł (SD), 56,99 zł (HD))
WICKED: NA DOBRE - GDZIE OBEJRZEĆ?
Wicked: Na dobre - obsada

  • Ariana Grande jako Glinda
  • Cynthia Erivo jako Elfaba
  • Jonathan Bailey jako Fijero
  • Jeff Goldblum jako Czarodziej
  • Michelle Yeoh jako Madame Morrible
  • Ethan Slater jako Boq
  • Marissa Bode jako Nessa
  • Peter Dinklage jako doktor Dillamond
  • Colman Domingo jako Lew
20.02.2026 13:32
Tagi: Ariana GrandeMusicalvod
