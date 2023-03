Od skandalistki w kreacji z surowego mięsa do dojrzałej artystki. Tak zmieniła się na przestrzeni lat Lady Gaga

W portfolio dziwnych stylizacji Gaga na swoim koncie ma również mini z imitacji baniek mydlanych, butów, gdzie jeden z obcasów zastąpiony został nożem czy makijażu inspirowanego twórczością Pabla Picassa. Lady Gadze nie wystarczały jednak tylko skandale. Wciąż pracowała na miano zdolnej artystki, tworząc co rusz album o innej stylistyce i współpracując z wieloma artystami, m.in. Eltonem Johnem. Lady Gaga to też gwiazda, która nie boi się otworzyć. Nie jest wyniosłą diwą, tylko artystką, która sama w swoim życiu sporo przeszła i chce opowiedzieć o tym innym. Jakiś czas temu artystka pojawiła się w serii dokumentalnej "The Me You Can't See", powstałej przy współpracy Oprah Winfrey i księcia Harry'ego dla Apple TV +. Cykl poruszył temat zdrowia psychicznego, a w programie pojawili się znani, którzy opowiedzieli o trudnych przejściach. Lady Gaga wyznała przed całym światem, że gdy miała 19 lat, została zgwałcona przez swojego producenta muzycznego. Dodała, że na skutek trudnych przejść, cierpi na zespół stresu pourazowego.