"Fortnite" to internetowa gra survivalowa z gatunku battle royale, w której gracze zrzucani są w różnych miejscach na mapie, a następnie biorą udział w wielkiej bitwie. Zadaniem graczy jest wyeliminowanie innych uczestników rozgrywki przy wykorzystaniu odnalezionej broni i innych przedmiotów rozproszonych na mapie. Wygrywa ten, kto jako ostatni zostanie przy życiu na koniec gry. Jeśli do tej pory nie mieliście pojęcia, czym jest "Fortnite", nic się nie dzieje - Lady Gaga również nie znała tej gry do tego stopnia, że przekręciła jej nazwę z "Fortnite" na "Fortnight", co w 2019 r. stało się viralem. Teraz piosenkarka nie tylko już wie, o co chodzi w popularnej rozgrywce, ale również sama się w niej znajdzie.