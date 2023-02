To nie była tylko jedna wpadka. Widzowie “The Last of Us” wyłapali więcej błędów w serialu

Widzom znakomitej adaptacji słynnej gry wideo - serialu „The Last of Us” od HBO - nie umknął pewien wcale nie tak bardzo rzucający się w oczy błąd w 6. odcinku. W scenie, w której Joel i Ellie przechodzą przez most, ujęcie z góry rejestruje cały zaśnieżony krajobraz okolicy. W pierwszej chwili wydaje się ona bezludna, wystarczy jednak odrobina uwagi, by dostrzec członków ekipy filmowej po lewej stronie kadru. Jest to błąd, który łatwo usunąć, najpewniej więc wkrótce epizod zostanie podmieniony na poprawioną wersję.



A teraz okazało się, że do odcinka przedostała się jeszcze jedna wpadka.