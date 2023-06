Lewis Capaldi, muzyk z zespołem Tourette'a, dał piękny występ w czasie koncertu w Glastonbury

Glastonbury to jeden z ważniejszych festiwali w Wielkiej Brytanii, który odbywa się z przerwami już od 1970 roku. Tegorocznymi headlinerami festiwalu były zespoły Arctic Monkey i Guns N' Roses oraz Elton John, a prócz nich na scenie pojawili się także Alt-J, Maneskin i właśnie Lewis Capaldi, którego występ wzbudził ogromne wzruszenie. Autora kawałków "Somebody You Loved" czy "Forget Me", który ujawnił w 2022 roku, że choruje na zespół Tourette'a, oglądała w telewizja matka pewnego chłopca, który również cierpi na tę chorobę. Kobieta ze wzruszeniem skomentowała koncert Capaldiego, twierdząc, że niekontrolowane tiki wzmocniły jego występ.