Letnie festiwale 2023: Przewodnik po muzycznych wydarzeniach w Polsce

Jeden z najpopularniejszych festiwali w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo w Gdyni do tej pory pojawiły się takie gwiazdy jak Lana Del Rey, Coldplay czy Twenty One Pilots. Tegoroczna edycja zapowiada się równie dobrze, co poprzednie, gdyż wśród ogłoszonych artystów znaleźli się m.in. Queens Of The Stone Age, Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Lizzo i Machine Gun Kelly.