Polski show komediowy zdetronizował "Fallouta" na Amazonie. Ale tylko na chwilę…

To było bardzo krótkie zwycięstwo, ale to pierwszy raz od premiery "Fallouta" 11 kwietnia, kiedy to adaptacja popularnej serii gier wideo oddała pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Amazon Prime Video. W końcu już po 16 dniach od momentu udostępnienia produkcja stała się drugim najchętniej oglądanym serialem w historii platformy (pierwszym wciąż pozostaje "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"). Nic więc dziwnego, że nawet polski show komediowy nie ma z nim szans. Przegrywać z takim przeciwnikiem to żaden wstyd.



"Fallout" (obejrzycie go TUTAJ), zanim stał się hitem komercyjnym, był już sporym sukcesem artystycznym. Na Rotten Tomatoes posiada przecież 93 proc. pozytywnych recenzji. W kategorii serialowych adaptacji gier wideo lepszym wynikiem (96 proc.) może pochwalić się jedynie "The Last of Us". Produkcja Amazon Prime Video to rzeczywiście olśnienie. Dlatego użytkownicy platformy od wielu już tygodni nie mogą się od niej oderwać. 2. sezonowi "LOL: Kto się śmieje ostatni" wciąż więc należy się uznanie, za to, że na chwilę przejął pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie.