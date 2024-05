Promieniowanie "Fallouta" na Amazonie nie ustaje. Nawet mocna polska nowość nie ma z nim szans

"Fallout" z miejsca stał się hitem. Ale nie takim zwykłym, tylko ogromnym jak grzyb po wybuchu atomowym. W ciągu 16 dni od premiery obejrzało go 65 mln osób na całym świecie. Tym samym jedynym popularniejszym serialem w historii Prime Video pozostaje "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", po którego sięgnęło 100 mln widzów. Nic więc dziwnego, że Amazon zamówił już 2. sezon adaptacji popularnej serii gier wideo. Na dalsze przygody Lucy MacLean przyjdzie nam jednak trochę poczekać. Okey Dokie!



W oczekiwaniu na 2. sezon "Fallouta" zawsze możemy ponownie oglądać dotychczasowe odcinki. Wiele fanów pewnie tak właśnie robi. I nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież to serial wybuchowy, który skradł serca nie tylko widzów, ale również krytyków. Na Rotten Tomatoes cieszy się 93 proc. pozytywnych recenzji. Z serialowych adaptacji gier wideo pod względem oceny na portalu przebija go tylko "The Last of Us" z wynikiem 96 proc.