Mimo portretu niełatwej codzienności mieszkańców śląskiego Bytomia, film określany jest jako feel good movie i jest to bardzo trafne określenie. Co nie zmienia faktu, że codzienność mieszkańców Bobrka to tak naprawdę rzeczywistość wielu Polaków, mieszkających w wielu zakątkach Polski. "Lombard" to dobra pozycja na szary, listopadowy weekend. I choć osadzony został w równie szarym polskim mieście, barwni bohaterowie nadają kolorytu. Mimo że "Lombard" ogląda się naprawdę dobrze, końcowe sceny pozostawiają pewien niedosyt, a szkoda.