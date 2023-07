Dodatkowy koncert Loreen w Polsce! Zwyciężczyni Eurowizji wystąpi jeszcze w te wakacje

Reprezentantka Szwecji na 67. edycji Eurowizji, która w tym roku zwyciężyła konkurs i to właśnie na jej ręce złożono kryształowy mikrofon, ma już zaplanowaną swoją trasę koncertową - The Tatoo Tour 2023. Wokalistka wyruszy w Europę 7 listopada, koncertując po drodze w Irlandii, Anglii, Holandii, Belgii i Niemczech, aż w końcu 16 listopada pojawi się w warszawskim klubie Stodoła. Okazuje się jednak, że nie będzie to jedyny występ zwyciężczyni Eurowizji w Polsce. Loreen pojawi się bowiem jeszcze tego lata na Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach i wystąpi na scenie w ramach Koncertu Przebój Lata Radia ZET i Polsatu.