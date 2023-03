Ta sytuacja, z tym że nie jeździsz autem i powiedziałeś coś o autobusie i ja miałam takie... Duże oczy zrobiłam. Różni ludzie jeżdżą tymi tramwajami i autobusami. Są dziwni, tacy strasznie obrzydzający. Ja nie chciałabym mieć na co dzień styczności z takimi ludźmi. Wiesz, o co chodzi - powiedziała. Kuba krótko podsumował jej wypowiedź. No, mamy inne podejście do tego. Ja mieszkam w centrum i nie potrzebuję samochodu. Dla dziewczyny kwestia auta jest tak bardzo ważna, iż może zaważyć na przyszłości ich relacji. Nie ma samochodu, to nie ma związku. Nie wiem, czy Kuba myśli, że zafunduje mi miesięczny i będzie okej, ale ja wiem, że jednak tutaj kwestia dogadania się

- powiedziała uczestniczka