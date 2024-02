Ludzie zaczęli wynajmować detektywów, żeby sprawdzić wierność partnerów. Powód? Program Netfliksa

Randkowe reality show Netfliksa "Love Never Lies" napędziło pracy agencjom detektywistycznym. Jak to możliwe? Program, w którym bohaterowie badani są wykrywaczem kłamstw, by sprawdzić prawdomówność partnera sprawił, że od miesiąca agencje detektywistyczne w Polsce przeżywają ogromne zainteresowanie kobiet. Panie chcą dowiedzieć się, czy ich ukochani są im wierni. Taka sytuacja zaskoczyła samych detektywów.