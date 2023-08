Polskie milionerki w nowym show Polsatu. "Żony Warszawy" nieźle namieszają

W przypadku "Żon Warszawy" z jednej strony mamy do czynienia z zupełnie innym typem ludzi: kobiet, które mogą inspirować, są pewne siebie, mają klasę, lecz, no właśnie, jak każdy nie są pozbawione wad i również potrafią pokłócić się, mącić, wplątywać w rozmaite intrygi. Pewna analogia między "Królowymi Życia" i "Żonami Warszawy" bez wątpienia istnieje. W nowym show Polsatu widz zapewne będzie świadkiem niezłego bagienka, które rozbryzga się między kobietami, choć mam nadzieję, również i serdecznej przyjaźni. Większość z pań, mimo zamiłowania do blichtru i luksusowego życia, nie miała raczej styczności z programem reality, więc również dla nich będzie to niezapomniana przygoda oraz rollercoaster emocji.