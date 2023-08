Wbija nowe bikini show od Polsatu. "Temptation Island" to powiew świeżości w zalewie podobnych programów

W pierwszym odcinku show randkowego Polsatu, który został wyemitowany podczas specjalnego pokazu, można było poznać pary oraz singli, którzy będą kusić oraz uwodzić. Już na początku wyszło też na jaw, dlaczego zakochane pary trafiły do "Temptation Island". Jedni wiedzą, że są od siebie bardzo różni, lecz wierzą, że odmienność dobrze wpływa na ich związek i nikt nie jest w stanie jej zepsuć. Drudzy chcą przekonać się, czy partner, z którym obecnie tworzą relację, to ten jedyny czy jedyna. Jeszcze inni są przekonani, że ponętni single nie są w stanie ich skusić, a na randkach na pewno do niczego nie dojdzie. Jak będzie w rzeczywistości? Czy wrócą do domu z drugą połówką, sami, a może z nowo poznaną osobą w programie? To z pewnością pokażą kolejne odcinki.