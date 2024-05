Maleńczuk nazywa użytkowników Spotify hołotą i plebsem. Oczywiście znajdziemy tam jego piosenki

Maciej Maleńczuk, awangardowy artysta, rockowy wokalista, gitarzysta i poeta, nazywany również „bardem Krakowa” (chyba najwyższy czas przenieść to zaszczytne miano na kogoś innego, prawda?), nigdy nie gryzł się w język. Jego wypowiedzi wielokrotnie wywoływały złość i oburzenie - zarówno te rzucone na trzeźwo, jak i pod wpływem alkoholowego upojenia. Tu potyczka z policjantami, tam określenie się mianem proroka, gdzie indziej strzał w mordę; silące się na szokowanie teledyski, mocne teksty, pijackie awantury. I przekonywanie, że ma pełną kontrolę nad swoimi nałogami. Nic dziwnego, że mówi się o nim i pisze od dekad.



W ten sposób zbudował sobie silny wizerunek; fascynował nie tylko dobrą muzyką, lecz także swoją postawą, stylem, całą tą kontrowersyjną otoczką. Wydawał się w tym konsekwentny i prawdziwy. Co więcej, to naprawdę działało. I w porządku.



Tym razem jednak nie sposób nie odnieść wrażenia, że artysta posunął się, pisząc eufemistycznie, za daleko. Co innego światopoglądowe i polityczne spory, ostre i stanowcze dyskusje, zachowania, które może i gorszą, ale są też koherentnym systemem sposobu bycia, wyrażania siebie, twórczości. A co innego miotane w kierunku całej masy odbiorców inwektywy i obrzydliwie klasistowska postawa.