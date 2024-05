Amerykańscy fani Taylor Swift przylatują na jej koncerty do Europy. Dlaczego? Bo jest taniej

Amerykańscy fani Taylor Swift postanowili skorzystać z okazji i tłumnie przylatują do Europy, by uczestniczyć w koncercie swojej idolki. Okazuje się bowiem, że finansowo bardziej im się to opłaca - bilety są tańsze niż w USA. Serwis Deadline podaje, że w paryskiej La Defense Arena, gdzie piosenkarka wystąpiła w dniach 9-12 maja, na mieszczącej 40 tys. widzów arenie aż 9 tys. miejsc zajmowali obywatele USA. Koszt całego wyjazdu do Europy (a zatem transport, zakwaterowanie i bilet na koncert) opłacał im się bardziej niż gdyby mieli uczestniczyć w wydarzeniu w swoim kraju.