Jest to kolejny teledysk Dody pełen metafor, którymi artystka posługuje się, aby pobudzić widza do uruchomienia wyobraźni i odnalezieniu swojej osobistej historii w nim. Żal po rozstaniu z drugim człowiekiem, życie przeszłością w poczuciu straty i krzywdy blokuje nas przed pójściem do przodu. Więzi nasze umysły i zamyka na przyszłość. Cela jest więc tego symbolem. Mimo iż widzimy przyszłość (scena, kiedy Doda spogląda w ułamki lustra) to żal staje się silniejszy… ale kiedy podczas gry w kości wypada 3x NIE ŻAŁUJĘ, wtedy nasza bohaterka odzyskuje wolność. Wygrywa grę ze swoim największym wrogiem, czyli sobą

- czytamy w opisie piosenki.