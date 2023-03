NFZ nałożył karę na szpital Mamy Ginekolog. To dopiero początek jej problemów

W szpitalu jedyną formą opieki odnotowaną w dokumentacji medycznej na całe 10 dni hospitalizacji była kontrola stanu ogólnego pacjentki. Odnotowana została tylko jedna obserwacja lekarska i to z dnia wypisu. Mimo braku jakichkolwiek podstaw hospitalizacja została sprawozdana przez UCZKiN do NFZ, tym samym sfinansowana ze środków publicznych - podaje NFZ w oświadczeniu. Warto dodać, że to nie koniec działań NFZ w miejscu pracy Mamy Ginekolog. Narodowy Fundusz Zdrowia przyjrzy się jeszcze dokładniej praktykom stosowanym w placówce odnośnie przyjmowania do szpitala osób poza kolejnością. NFZ ma przewertować dokumentację z ostatnich dwóch lat. Jak również donosi Wirtualna Polska, po tym, jak placówkę skontrolował NFZ, sprawa Mamy Ginekolog trafiła też do rzecznika odpowiedzialności zawodowej.