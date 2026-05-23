To już naprawdę ostatni odcinek Love is Blind. O której na Netfliksie?

Polska edycja formatu "Love is Blind" doczekała się finału. Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil "Uno" i Julia stanęli przed urzędnikami, w obecności swoich rodzin i przyjaciół, aby ostatecznie zdecydować, czy ich wybór podczas eksperymentu był słuszny. Wielu widzów zaangażowało się w historie par, dlatego tym bardziej ucieszą się z informacji, że program wcale się nie kończy. Za jakiś czas Netflix pokaże odcinek specjalny, tzw. "Reunion", dzięki któremu fani będą mogli dowiedzieć się, jak wyglądało życie uczestników po programie.

Love is Blind: Polska - Reunion. O której godzinie na Netflix?

Netflix ujawnił dokładną datę premiery odcinka specjalnego, jak również godzinę premiery. Początkowo spekulowano, że Reunion będzie dostępny tydzień po premierze finału, jednak ostatecznie zobaczymy go dużo szybciej - w niedzielę, 24 maja. Równolegle z datą premiery Netflix ujawnił również godzinę, o której będzie można zasiąść przed telewizory, aby obejrzeć Reunion. Trzeba przyznać, że jest ona nietypowa.

Do tej pory premiery Netfliksa pojawiały się w serwisie zazwyczaj o godzinie 9:00. Niekiedy zdarzały się oczywiście wyjątki, ale to właśnie w tym czasie większość nowości streamingowego giganta była dostępna dla subskrybentów. Tym razem Netflix nie dość, że przyspieszył datę premiery Reunionu względem zagranicznych edycji, to jeszcze zmienił typową godzinę debiutu - Reunion "Love is Blind: Polska" pojawi się w serwisie Netflix 24 maja o godzinie 19:00. Dzięki temu więcej osób będzie mogło w tym samym momencie przed telewizorem, aby zobaczyć, jak potoczyły się losy uczestników po programie.

Tak brzmi oficjalny opis odcinka specjalnego:

Spośród połączonych uczuciem pięciu par, które opuściły kabiny, cztery stanęły przed ołtarzem, by odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: czy miłość może być ślepa? Wiążące "tak" powiedzieli sobie Daria i Filip oraz Marta i Damian, dając dowód miłości, na której chcą budować wspólną przyszłość. Jak potoczyły się losy zaślubionych par? Czy złożona przed ołtarzem przysięga przetrwała próbę czasu? Co słychać u pozostałych uczestników, którzy wybrali inną drogę?

Program poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Anna Bortniak 23.05.2026 16:14

