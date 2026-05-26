Bedoes nie wygrał Fryderyka. Zwrócił się do fanów

Bedoes był jednym z nominowanych do tegorocznych Fryderyków w dwóch kategoriach. Niedługo po gali raper zwrócił się do fanów i podziękował im za wsparcie. Stwierdził, że choć jest mu przykro z powodu przegranej, dla niego są rzeczy ważniejsze, niż ta nagroda.

Anna Bortniak
W poniedziałek, 25 maja, odbyła się gala muzyki rozrywkowej Fryderyki 2026. Wśród nominowanych znalazł się również Bedoes 2115, którego utwór "Kamień z serca" został uwzględniony w dwóch kategoriach: Singiel Roku Hip-Hop oraz Teledysk Roku. Ostatecznie statuetka powędrowała do innych kandydatów - za singiel "SAM" nagrodę odebrał O.S.T.R., natomiast Kasia Lins została nagrodzona za teledysk "Śmierć w bikini".

Niedługo po wydarzeniu Bedoes postanowił nagrać do fanów krótką wiadomość.

Bedoes z apelem do fanów po Fryderykach 2026

Bedoes zwrócił się do fanów po przegranej na tegorocznych Fryderykach. Raper, który był nominowany do tej nagrody po raz drugi, opuścił wydarzenie bez statuetki.

Nie wygrałem w żadnej z kategorii, jest mi bardzo przykro, bo ten utwór był dla mnie bardzo ważny i gdzieś tam ten Fryderyk uważam byłby jego zwieńczeniem, ale tym samym, słuchajcie, najważniejsi jesteście wy. To, że wy jesteście, to, że z wami się widzę, wy słuchacie tych utworów, że to do was trafia.

Bedoes jednocześnie poprosił, aby nie komentować decyzji gremium, ponieważ przyznawanie nagród rządzi się własnymi prawami. Nie chciał, by coś przeszkodziło zwycięzcom w jego kategoriach z cieszenia się z tego prestiżowego wyróżnienia.

Przytoczył również wypowiedź Drake'a z Grammy

Takim Grammy jest to, że wy wydajecie swoje ciężko zarobione pieniądze w pracy, żeby przyjść na koncerty, że wy słuchacie muzyki, że wy wspieracie, że ci fani, słuchacze są. I to jest to je**ne Grammy. I dla mnie, tak jak teraz na chłodno dostałem takiego liścia na otrzeźwiałkę, stwierdzam, że to właśnie, ku**a, tak jest. I że mi to, czy mam tę nagrodę, czy nie mam, nic nie zmienia. Że to wy jesteście najważniejsi.

26.05.2026 14:51
Tagi: bedoesfryderykiRap
Bedoes nie wygrał Fryderyka. Zwrócił się do fanów
