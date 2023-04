Marek Włodarczyk wspomina groźny wypadek na planie "Kryminalnych". "Nie mogłem się ruszyć"

Ekipa była więc przyzwyczajona, że świetnie daję sobie radę i nie potrzebuję pomocy. Gdy zakończyliśmy próby, dodano mi jeszcze trochę ołowiu, żeby moje tonięcie wyglądało efektowniej. Padła komenda: "Kamera, akcja!", wpadłem do morza i, ku mojemu zdziwieniu, nie byłem w stanie się ruszyć. Próbowałem wstać tak, jak wcześniej, ale nie mogłem. Nie wiedziałem, co się dzieje - wyjaśnił, dodając: Dopiero gdy operator zauważył, że nie wypływam, ktoś z ekipy mnie wyciągnął. Niewiele brakowało, a utopiłbym się na planie 'Kryminalnych'. I to w miejscu, w którym woda miała metr głębokości - podsumował aktor.



Na szczęście wszystko skończyło się pomyślnie, a aktor wyszedł z całej sytuacji bez szwanku.