Margot Robbie zachwyca sylwetką w "Barbie". Jaki jest sekret jej nienagannej figury?

Aktorka stara się znaleźć złoty środek we wszystkim: wysypia się i regeneruje, w związku z tym na hollywoodzkie imprezy do białego rana raczej nie może sobie pozwolić. Co oczywiście nie oznacza, że nie korzysta z alkoholu, słodkich przyjemności czy fast foodów. Jeśli chodzi o kulinarne grzeszki Margot, aktorka od czasu do czasu lubi zjeść burgera z truflowym fondue, aioli oraz truflową glazurą, którą chętnie popija piwem. Jednak gdy dostaje nowe role, które wymagają od niej energii na planie lub jak w przypadku "Barbie" smukłości, gwiazda chętnie sięga po wspomniane chude mięso, ale tez ryby, jak tuńczyk czy zielone koktajle. Eliminuje słodycze i niezdrowe przekąski.