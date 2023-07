Margot Robbie zaskoczyła swojego fana. Wzruszające nagranie stało się hitem sieci

Do sieci trafiło właśnie nagranie ukazujące jeden z nieznanych wcześniej talentów Australijki. Jak się okazuje, gwiazda "Barbie" świetnie zna język migowy, w którym rozmawiała z jednym ze swoich fanów. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, gdzie widać, jak Robbie rozdaje autografy swoim wielbicielom.



W pewnym momencie zostaje zaczepiona przez jednego z fanów, wręczając jej kartkę papieru, która przypomina ściągawkę z języka migowego. Odpowiada: "ja to znam", po czym wchodzi w konwersację z głuchoniemym fanem, używając oczywiście języka migowego.