Powstanie film "The Sims". Pracuje nad nim Margot Robbie

W ostatnich latach powstało sporo produkcji na podstawie gier wideo, które cieszyły się ogromnym sukcesem - na dużych ekranach zadebiutowały takie filmy jak "Super Mario Bros." czy "Sonic. Szybki jak błyskawica", a hitowe "The Last of Us" zachwyciło subskrybentów serwisu HBO Max. Tymczasem do gry wkracza zupełnie nowy i niezwykle interesujący gracz, którego większość osób doskonale kojarzy - to w tej grze tworzyliśmy swoje pierwsze rodziny, decydowaliśmy o swoim fantazyjnym wyglądzie i budowaliśmy pierwsze domy. A mowa oczywiście o "The Sims".