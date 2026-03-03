Kto zagra Voldemorta w serialu Harry Potter? Numer jeden odpadł

Ładowanie...

Większość obsady serialu "Harry Potter" od HBO jest już znana. Najwięcej emocji wzbudziło ogłoszenie odtwórców głównych ról, czyli Harry'ego Pottera (Dominic McLaughlin), Hermiony Granger (Arabella Stanton) i Rona Weasleya (Alastair Stout). Później stopniowo ujawniano, kto zagra pierwszoplanowych nauczycieli Hogwartu, rodzinę Weasleyów, a także pozostałych młodych i dorosłych czarodziejów i czarownic. W międzyczasie wciąż trwały jednak spekulacje na temat roli Lorda Voldemorta, a internauci zaczęli zastanawiać się, jaki aktor przejmie pałeczkę po doskonałym Ralphie Fiennesie.

Spekulowano, że w mrocznego czarodzieja może wcielić się Paul Bettany. Aktor jest najbardziej znany z takich produkcji jak "WandaVision", "Avengers: Wojna bez granic", "Avengers: Czas Ultrona" czy "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów", gdzie odegrał rolę Visiona. Biorąc pod uwagę jego aparycję, byłby to trafny wybór do roli Voldemorta. W puli znalazły się również takie nazwiska jak Jamie Campbell Bower, który ostatnio wcielił się w Vecnę w "Stranger Things", a także Matt Smith, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch i Bill Skarsgård. We wszystkich tych przypadkach prawdopodobnie wzięto pod uwagę to, że wszyscy aktorzy mają wyjątkowe umiejętności, jeśli chodzi o wcielanie się w czarne charaktery.

Do tej pory faworytem zostawał jednak Cillian Murphy, którego lada moment będzie można zobaczyć w filmie Netfliksa "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", gdzie powtórzy rolę Tommy'ego Shelby'ego. Aktor nie zamierza jednak wodzić fanów za nos i otwarcie wypowiedział się na temat krążących wokół niego plotek.

Kto zagra Lorda Voldemorta w serialu Harry Potter? Na pewno nie Cillian Murphy

Przy okazji premiery filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" Murphy udzielił wywiadu dla The Times, w którym został zapytany o to, czy zagra Voldemorta. Jeśli jeszcze ktoś wierzył, że aktor pojawi się w nadchodzącym serialu "Harry Potter", to jego odpowiedź nie powinna już wzbudzać wątpliwości:

Kategorycznie nie. Czy możesz z tego zrobić nagłówek?

I dodał:

Bycie sławną osobą to nie jest to, w czym jestem dobry. Ale istnienie w tym świecie? Gadanie o sobie, chodzenie po pieprzonych czerwonych dywanach? To niezdrowe, jeśli zaczynasz wierzyć w to gó**o, a ja też jestem w tym naprawdę kiepski. Jestem niesamowicie przeciętną osobą, naprawdę.

Wiadomo już zatem, że to nie Murphy będzie wcielał się w rolę mrocznego czarodzieja. Kto zatem przejmie pałeczkę po Fiennesie? Na ten moment HBO nie zdradza swoich planów. Serwis nie musi się też w zasadzie z tą informacją spieszyć - pamiętajmy, że w pierwszej części serii, "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", nie ma on zbyt wielu scen do odegrania. W pełnej krasie zobaczymy go dopiero w sezonie, który będzie adaptował powieść "Harry Potter i Czara Ognia" - to właśnie wtedy Voldemort się odradza i można zobaczyć go w całej okazałości.

Anna Bortniak 03.03.2026 12:33

