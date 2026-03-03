REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix pokaże koncert Harry'ego Stylesa. Również w Polsce

Harry Styles to współczesna ikona i fenomen światowej muzyki - nie ma co się z tym kłócić. Brytyjski piosenkarz ma na koncie wiele hitów i jeszcze więcej koncertów. Jeden z nich może liczyć na szczególną formę transmisji - Netflix zdecydował bowiem, że pokaże go światu w ramach swojej oferty.

Adam Kudyba
harry styles netflix koncert
REKLAMA

Netflix już dawno zrozumiał, że opieranie się jedynie na bibliotece filmów i seriali nie wystarczy by przyciągać uwagę masowej publiczności. To właśnie dlatego możemy tam znaleźć rozmaite transmisje gal WWE, walk czy nagród. W tym roku, zaledwie kilka dni temu, platforma transmitowała rozdanie Actor Awards, przyznawanych przez związek zawodowy aktorów SAG-AFTRA. Lada dzień czerwono-czarna platforma pokaże wydarzenie, które będzie niewątpliwą gratką dla fanów Harry'ego Stylesa.

REKLAMA

Harry Styles w Netfliksie. A dokładniej jego koncert

"Harry Styles. One Night in Manchester" to pozycja, na który wielbiciele twórczości muzyka będą musieli zwrócić uwagę. Już 6 marca, na stadionie w tytułowym mieście w Anglii, Styles zaprezentuje światu swój najnowszy album - "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". Ci, którzy nie będą mieli sposobności wybrać się na koncert Harry'ego i przeżywać tego momentu osobiście, będą mieli na to okazję w nieco innej formie. Wspomniany koncert zostanie zarejestrowany przez Netfliksa, a 8 marca trafi on do oferty serwisu. Według informacji podawanych przez platformę, "Harry Styles. One Night in Manchester" potrwa 90 minut.

"Harry Styles. One Night in Manchester" będzie dostępny na Netfliksie globalnie - a zatem użytkownicy z całego świata będą mogli obejrzeć ten koncert w dowolnym miejscu, gdy oczywiście znajdzie się on już w ofercie. Jak to wygląda w przypadku polskiej publiczności? Nasza widownia będzie mogła śledzić muzyczne wyczyny Stylesa 8 marca o godzinie 20:00. Wielu zapewne umili to niedzielny wieczór - zwłaszcza obeznanym z jego twórczością i wyczekującym na to, co nowego ma do zaproponowania Harry w ramach "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

Nowy album Stylesa wychodzi blisko cztery lata po poprzednim, "Harry's House". Ten okazał się hitem na światową skalę, a utwory "As It Was", "Late Night Talking", czy "Music for a Sushi Restaurant" szybko zyskały popularność i zostały docenione przez publiczność oraz krytyków. Na ówczesnym rozdaniu nagród Grammy zdobył dwie statuetki. Czy "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" powtórzy lub przebije ten wynik? Wydarzenie Netfliksa, na którym usłyszymy nowe piosenki Harry'ego, zapewne przyniesie nam odpowiedzi na to pytanie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Czytaj więcej o muzyce w Spider's Web:

REKLAMA

zdjęcie główne: materiały Netfliksa

REKLAMA
Adam Kudyba
03.03.2026 10:44
Tagi: Harry StylesKoncertnetflix
Najnowsze
9:47
To Jim Carrey czy sobowtór? Oficjalna odpowiedź na dziwną aferę
Aktualizacja: 2026-03-03T09:47:26+01:00
9:25
Nowe science fiction cichaczem na Disney+. To film dla wytrwałych
Aktualizacja: 2026-03-03T09:25:57+01:00
20:03
Oceniamy wszystkie sezony Bridgertonów. Który był najlepszy?
Aktualizacja: 2026-03-02T20:03:00+01:00
18:42
Fani już chcą nowych odcinków kryminalnego spin-offu Yellowstone. Rozwala system
Aktualizacja: 2026-03-02T18:42:00+01:00
17:12
Kiedy nowe odcinki Marshals: Historie z Yellowstone? Spin-off już jest
Aktualizacja: 2026-03-02T17:12:00+01:00
16:09
W spin-offie Yellowstone nie ma kluczowej bohaterki. Brutalne zagranie
Aktualizacja: 2026-03-02T16:09:00+01:00
15:17
Kim jest Inez Lis? Influencerka z Dresscode wystąpiła w The Floor
Aktualizacja: 2026-03-02T15:17:00+01:00
14:14
Marshals już jest. Jak łączy się z Yellowstone?
Aktualizacja: 2026-03-02T14:14:14+01:00
13:48
HBO Max ma nowy hit. Czarna komedia wsysa od pierwszego odcinka
Aktualizacja: 2026-03-02T13:48:42+01:00
12:24
Kto należy do ekipy Dresscode? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2026-03-02T12:24:19+01:00
12:17
Takiego polskiego kina brakowało. Pojedynek mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2026-03-02T12:17:28+01:00
10:22
To jeden z najważniejszych kryminałów XXI w. Netflix dodał wszystkie sezony
Aktualizacja: 2026-03-02T10:22:10+01:00
9:33
Tom Holland i Zendaya wzięli ślub. Nie dziwię się, że się nie chwalili
Aktualizacja: 2026-03-02T09:33:04+01:00
8:52
Catherine O'Hara pośmiertnie nagrodzona. Wzruszająca przemowa
Aktualizacja: 2026-03-02T08:52:01+01:00
14:07
Widzowie ocenili nowy sezon Rodzinki.pl. Nie jest dobrze
Aktualizacja: 2026-03-01T14:07:00+01:00
13:13
Najlepszy reżyser samego siebie. Kim jest Bradley Cooper?
Aktualizacja: 2026-03-01T13:13:00+01:00
12:49
Reżyser Urwiska opowiada o pracy nad filmem. Dziecięca zabawa odtworzona w kinie
Aktualizacja: 2026-03-01T12:49:00+01:00
12:22
O tej autorce jest teraz głośno. Wydała nową książkę o zbrodni na Śląsku
Aktualizacja: 2026-03-01T12:22:00+01:00
11:26
HBO Max pokazał nowości na marzec. Jestem podekscytowana
Aktualizacja: 2026-03-01T11:26:29+01:00
11:01
Współczesny klasyk kina jest na Netfliksie. Ciągle zachwyca
Aktualizacja: 2026-03-01T11:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA