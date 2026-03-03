Netflix pokaże koncert Harry'ego Stylesa. Również w Polsce

Ładowanie...

Netflix już dawno zrozumiał, że opieranie się jedynie na bibliotece filmów i seriali nie wystarczy by przyciągać uwagę masowej publiczności. To właśnie dlatego możemy tam znaleźć rozmaite transmisje gal WWE, walk czy nagród. W tym roku, zaledwie kilka dni temu, platforma transmitowała rozdanie Actor Awards, przyznawanych przez związek zawodowy aktorów SAG-AFTRA. Lada dzień czerwono-czarna platforma pokaże wydarzenie, które będzie niewątpliwą gratką dla fanów Harry'ego Stylesa.

REKLAMA

Harry Styles w Netfliksie. A dokładniej jego koncert

"Harry Styles. One Night in Manchester" to pozycja, na który wielbiciele twórczości muzyka będą musieli zwrócić uwagę. Już 6 marca, na stadionie w tytułowym mieście w Anglii, Styles zaprezentuje światu swój najnowszy album - "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". Ci, którzy nie będą mieli sposobności wybrać się na koncert Harry'ego i przeżywać tego momentu osobiście, będą mieli na to okazję w nieco innej formie. Wspomniany koncert zostanie zarejestrowany przez Netfliksa, a 8 marca trafi on do oferty serwisu. Według informacji podawanych przez platformę, "Harry Styles. One Night in Manchester" potrwa 90 minut.

"Harry Styles. One Night in Manchester" będzie dostępny na Netfliksie globalnie - a zatem użytkownicy z całego świata będą mogli obejrzeć ten koncert w dowolnym miejscu, gdy oczywiście znajdzie się on już w ofercie. Jak to wygląda w przypadku polskiej publiczności? Nasza widownia będzie mogła śledzić muzyczne wyczyny Stylesa 8 marca o godzinie 20:00. Wielu zapewne umili to niedzielny wieczór - zwłaszcza obeznanym z jego twórczością i wyczekującym na to, co nowego ma do zaproponowania Harry w ramach "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

Nowy album Stylesa wychodzi blisko cztery lata po poprzednim, "Harry's House". Ten okazał się hitem na światową skalę, a utwory "As It Was", "Late Night Talking", czy "Music for a Sushi Restaurant" szybko zyskały popularność i zostały docenione przez publiczność oraz krytyków. Na ówczesnym rozdaniu nagród Grammy zdobył dwie statuetki. Czy "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" powtórzy lub przebije ten wynik? Wydarzenie Netfliksa, na którym usłyszymy nowe piosenki Harry'ego, zapewne przyniesie nam odpowiedzi na to pytanie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej o muzyce w Spider's Web:

REKLAMA

zdjęcie główne: materiały Netfliksa

REKLAMA

Adam Kudyba 03.03.2026 10:44

Ładowanie...