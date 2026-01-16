REKLAMA
Sequel Yellowstone z datą premiery. To nie będzie długi seans

Ogłoszono datę premiery serialu "The Madison", sequelu "Yellowstone" z Michelle Pfeiffer i Kurtem Russellem w rolach głównych. Ekscytujące wieści na temat debiutu produkcji ostudza pytanie, czy warto się w ogóle rozsiadać przed ekranem - to będzie najkrótszy sezon w całym uniwersum Taylora Sheridana.

Anna Bortniak
the madison yellowstone sequel kiedy premiera
Pogłoski o nowym serialu z uniwersum "Yellowstone" pojawiły się już ponad 2 lata temu - Paramount ogłosił wówczas, że nadchodzący projekt, jakim miał być potencjalny sequel "Yellowstone", będzie nosił tytuł "2024", a w roli głównej ma pojawić się Matthew McConaughey. Do obsady mieli dołączyć również Cole Hauser, Kelly Reilly i Luke Grimes w rolach Ripa Wheelera, Beth Dutton i Kayce Dutton.

Teraz wiadomo już, że na ekranach zadebiutuje nie "2024", a "The Madison", z kolei w rolach głównym zamiast Matthew McConaugheya pojawiają się Michelle Pfeiffer i Kurt Russell. Dziś znane są już nie tylko pierwsze szczegóły na temat daty premiery produkcji, ale również jej długości. I to jest ta gorsza informacja.

The Madison - kiedy premiera? Ile odcinków?

W "The Madison" Russella i Pfeiffer wcielają się w małżeństwo, które przenosi się z Nowego Jorku do Montany, aby rozpocząć nowe życie. Produkcja, która określana jest jako "najbardziej intymne dzieło Sheridana", pokaże studium żałoby i relacji międzyludzkich. Pierwsze efekty będą mogli zobaczyć użytkownicy platformy Paramount+ już 14 marca. W Polsce serial trafi natomiast na platformę SkyShowtime, jednak nie wiadomo, czy odbędzie się równolegle z zagraniczną premierą.

Nie ma się jednak co nastawiać na długi seans - to będzie najkrótszy sezon w historii seriali Sheridana, które zwykle liczyły 8-10 odcinków. "The Madison" zakończy się na zaledwie 6 odcinkach. Dobra wiadomość w tej kwestii jest jednak taka, że twórca planuje zrealizować również 2. sezon. Deadline donosi, że kolejna transza odcinków może zostać wypuszczona albo jako właśnie kolejna odsłona, albo po prostu druga część 1. sezonu.

W obsadzie "The Madison" oprócz Pfeiffer i Russella znaleźli się również: Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova i Matthew Fox.

Anna Bortniak
16.01.2026 20:31
Tagi: WesternYellowstone
